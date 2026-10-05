Cinebeat III convierte Mérida en un gran escenario cultural con 55 artistas, 59 conciertos y 14 espacios

Mérida volverá a convertirse durante una semana en un gran escenario abierto a la música, el cine y la creación contemporánea con la celebración de la tercera edición de Cinebeat, que desplegará su programación entre el 5 y el 12 de octubre en catorce espacios diferentes de la ciudad.

Cinebeat III da un nuevo salto adelante con 55 artistas, 59 conciertos distribuidos en siete jornadas musicales y trece escenarios, además de proyecciones cinematográficas, exposiciones, encuentros con profesionales, actividades educativas y la renovación de su Certamen Nacional de Videoclips.

El festival continúa creciendo en número de propuestas, espacios y bandas, pero conserva intacta la que se ha convertido en su principal seña de identidad: la apuesta por el talento emergente y, especialmente, por la nueva escena musical extremeña.

De los 55 artistas que participarán en esta edición, 38 son extremeños, 15 proceden de otros puntos del país y dos son internacionales. A ellos se suma un dato especialmente significativo: 16 de las bandas participantes cuentan con integrantes menores de 30 años, reflejo del compromiso de Cinebeat con el relevo generacional y con los proyectos que están construyendo el futuro musical de Extremadura.

Catorce espacios para transformar Mérida a través de la cultura

La tercera edición de Cinebeat extenderá sus actividades por catorce enclaves de naturaleza muy diferente: la Fundación CB, el Hotel Nova Roma, la plaza del Conservatorio, el Acueducto de los Milagros, el Pórtico del Foro Romano, el Jazz Bar, Maruja Limón, LAMOXTT, Malamadre, Bujío, Café Joplin, el Skate Park del puente Lusitania, el Cine María Luisa y los Cines Victoria.

Espacios institucionales, establecimientos hosteleros, salas culturales, cines y algunos de los enclaves patrimoniales y urbanos más reconocibles de Mérida se convertirán así en centros de actividad cultural. Esta variedad permitirá al festival acercarse a públicos diferentes y reforzar uno de sus objetivos fundacionales: integrar la música y el cine en la vida cotidiana de la ciudad.

Cinebeat contará con trece escenarios en los que se celebrarán conciertos, tres de ellos al aire libre y diez cubiertos. El festival mantiene de esta forma su vinculación con las salas y bares de Mérida, fundamentales desde su nacimiento, al tiempo que incorpora nuevos espacios de mayor capacidad y visibilidad.

Tres grandes experiencias al aire libre

Una de las principales novedades de esta tercera edición será la consolidación de tres programaciones especiales que funcionarán como auténticos festivales anexos dentro del propio Cinebeat: la plaza del Conservatorio, el Skate Park del puente Lusitania y el Acueducto de los Milagros.

La plaza del Conservatorio contará con programación durante las jornadas centrales del viernes 9 y el sábado 10 de octubre. Por su escenario pasarán Interfectos, Funkin'V y Dr. Gri durante la primera jornada, mientras que el sábado será el turno de Los Odiosos, Luback y Alberttinny.

El sábado 10, entre las 13:00 y las 17:00 horas, Cinebeat trasladará parte de su actividad al Skate Park del puente Lusitania. Este nuevo espacio acogerá una programación formada por Pitera, Mindtraveller, Bellotaris Fallecidos y Spidikflotes. La actividad estará planteada como una experiencia cultural accesible y contará con las necesidades y comodidades necesarias para facilitar la llegada y permanencia del público.

El tercer gran escenario será el Acueducto de los Milagros, que acogerá el domingo 11 de octubre el gran concierto de clausura. Aprovechando que el día siguiente será festivo, Cinebeat despedirá sus jornadas musicales con una programación que comenzará a las 17:30 horas y reunirá a Black Maracas, Cobrafuma, The Buzzos, Bulo, Bucéfalo y Gameboyz. La celebración continuará posteriormente en el Jazz Bar con Gameboyz como responsables de la fiesta final.

Un concierto inaugural sin precedentes en el Pórtico del Foro Romano

Cinebeat III inaugurará sus jornadas centrales el jueves 8 de octubre, a las 21:30 horas, con un concierto muy especial en el Pórtico del Foro Romano.

Los jóvenes músicos de la Escuela de Música Pilar Vizcaíno, integrados en la Banda de Música de Mérida, protagonizarán un espectáculo concebido expresamente para este enclave, interpretando algunas de las bandas sonoras más representativas y reconocibles de la historia del cine.

La música sinfónica, el patrimonio histórico y el lenguaje audiovisual se encontrarán en uno de los lugares más singulares de Mérida para ofrecer una experiencia inédita dentro del festival y poner también en valor el talento de las nuevas generaciones de músicos de la ciudad.

Más cine y el estreno regional del documental más esperado sobre Oasis

El cine amplía su presencia dentro de Cinebeat con nuevas proyecciones y una Sección Oficial que combinará estrenos, títulos de culto y documentales dedicados a figuras y espacios fundamentales de la música.

Entradas ya a la venta. Las entradas para las películas programadas en el Cine María Luisa y los Cines Victoria ya están disponibles.

El martes 6 de octubre, a las 20:30 horas, el Cine María Luisa acogerá el estreno regional de Oasis: Don't Look Back in Anger, uno de los documentales musicales más esperados de la temporada. La proyección llegará a Mérida gracias a la programación de la Filmoteca de Extremadura dentro de Cinebeat.

Un día después, el miércoles 7 de octubre a la misma hora y en el mismo espacio, se proyectará 24 Hour Party People. Con este título, Cinebeat abre una ventana a un cine más clásico, pero plenamente vigente y estrechamente vinculado con el espíritu del festival: la música, las salas, la cultura alternativa y el nacimiento de escenas capaces de transformar una ciudad.

La programación cinematográfica continuará el jueves 8 de octubre en la Fundación CB con Canciller, el templo del rock, documental dirigido por Vicente J. Martín que recupera la historia de la mítica sala madrileña Canciller, uno de los grandes epicentros del rock y el heavy metal en España durante las décadas de los ochenta y los noventa.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con la inauguración de una exposición dedicada a la sala. A las 18:30 se proyectará el documental y, posteriormente, a las 20:00 horas, se celebrará un encuentro con su director, los responsables de Canciller y Julio Castejón, fundador y líder de Asfalto.

Cinebeat III concluirá el lunes 12 de octubre en los Cines Victoria con la proyección, a las 20:30 horas, de Pizarro is God. Dirigido por Miguel Caldito, el documental recupera la figura de Juanjo Pizarro y recorre, a través de su trayectoria, la historia del rock y el punk sevillano entre 1978 y 2012. La película reivindica la importancia de un músico, guitarrista y productor decisivo en la evolución de la música española, aunque habitualmente alejado de los grandes focos.

Tras la proyección, a las 22:00 horas, tendrá lugar una charla con el director y varios músicos extremeños.

Cinebeat & Young vuelve a acercar el cine musical a las aulas

La dimensión educativa del festival continuará creciendo a través de Cinebeat & Young, la sección diseñada para acercar el cine, la música y la cultura a los estudiantes.

La Fundación CB acogerá el martes 6 de octubre dos proyecciones de Canta 2, a las 9:30 y a las 12:00 horas, dirigidas al alumnado de Educación Primaria.

El miércoles 7 de octubre, en los mismos horarios, será el turno de los estudiantes de Secundaria con la proyección de Movida del 76. Con estas cuatro sesiones, Cinebeat consolida una línea de trabajo que busca formar nuevos públicos y utilizar el cine musical como herramienta educativa, cultural y de participación.

Encuentros y profesionales extremeños de la industria

La programación de Cinebeat III arrancará este lunes 5 de octubre en el Hotel Nova Roma. A las 20:00 horas se celebrará la charla Extremeños en la cima de la industria, concebida para reconocer a los profesionales de la región que trabajan en grandes giras y proyectos musicales de ámbito nacional.

Músicos, técnicos de sonido, productores, responsables de backline y otros trabajadores habitualmente situados fuera del foco compartirán su experiencia y mostrarán el talento extremeño que existe detrás de algunos de los principales espectáculos musicales del país.

La jornada continuará a las 21:30 horas con el concierto lírico de Mar & Vahan, una propuesta que amplía la diversidad estilística del festival.

Una gran ruta por la música emergente

Las jornadas del viernes 9 y el sábado 10 de octubre volverán a convertir los bares, salas y espacios urbanos de Mérida en una extensa ruta de música en directo.

Desde primera hora de la tarde y hasta la madrugada, el público podrá desplazarse por el Café Joplin, LAMOXTT, Maruja Limón, Jazz Bar, Malamadre, Bujío y la plaza del Conservatorio para descubrir propuestas de rock, pop, punk, electrónica, música urbana, canción de autor y otras expresiones de la creación contemporánea.

Entre los nombres que pasarán por Cinebeat III se encuentran Black Maracas, vigente campeón del premio Cinebeat a Mejor Concierto 2025, Interfectos, Funkin'V, Dr. Gri, Longheads, La Joya, Nito Serrano y Lapurasangre, ElectroZacho, Kalima, Spank, Balarrasa, Spidikflotes, Bellotaris Fallecidos, Luback, Alberttinny, Mordaza, Déla Rous, La Petit Morte, Rverso, J. Vega y Albarregas, entre muchos otros.

La presencia de Longheads refuerza además la dimensión internacional de una edición en la que convivirán artistas extremeños, proyectos procedentes de distintos puntos de España y bandas llegadas desde fuera del país, así como los portugueses Cobrafuma.

Una identidad visual creada por artistas extremeños

La apuesta de Cinebeat por la creación de la región también está presente en la identidad gráfica de esta tercera edición. Todos los artistas responsables de sus carteles son extremeños y han aportado una mirada propia a cada una de las grandes líneas de programación del festival.

El cartel oficial de Cinebeat III es obra de Jesús Pizarro y Pablo Pámpano, mientras que Kike Pastrana firma la imagen del escenario del Skate Park, concebida con una marcada estética punk y urbana. Por su parte, el reconocido dibujante e ilustrador Fermín Solís es el autor del cartel del gran concierto de clausura en el Acueducto de los Milagros.

Tres propuestas visuales diferentes que comparten un mismo origen y que amplían el compromiso del festival con el talento extremeño más allá de los escenarios, incorporando también a diseñadores, dibujantes e ilustradores de la región.

El Certamen de Videoclips crece y adquiere dimensión nacional

El Cine María Luisa será el escenario, el domingo 11 de octubre a las 12:00 horas, de la gala de clausura de Cinebeat III y de su renovado Certamen Nacional de Videoclips.

El concurso amplía este año su ámbito, adquiere dimensión nacional e incorpora premios de mayor relevancia para reconocer tres líneas fundamentales de la creación audiovisual: el mejor videoclip nacional, el mejor videoclip extremeño y el mejor videoclip joven o emergente.

Con esta evolución, Cinebeat pretende impulsar la relación entre música y creación audiovisual, ofrecer visibilidad a nuevos realizadores y bandas y premiar de manera específica el talento joven. El certamen se convierte así en una plataforma para obras producidas tanto dentro como fuera de Extremadura, sin renunciar al apoyo especial a los creadores de la región.

Los premios de Cinebeat reconocerán la trayectoria y el talento musical

La gala de clausura también acogerá la entrega de los premios habituales de Cinebeat. En esta edición, el Premio Eterna 2026, destinado a reconocer toda una trayectoria vinculada a la música, será concedido a Juan Flores, el Chino.

Junto a este homenaje, el festival entregará sus reconocimientos al Mejor Grupo, Mejor Solista y Mejor Grupo Emergente, reforzando así su voluntad de distinguir tanto las carreras consolidadas como las nuevas propuestas de la escena musical.

Un festival construido desde la colaboración

Cinebeat III está organizado por el Ayuntamiento de Mérida y la Asociación Cultural Escena Sonora.

El festival cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, el Instituto de la Juventud de Extremadura, la Fundación Extremeña de la Cultura, la Asamblea de Extremadura, la Fundación Caja Badajoz, la Diputación de Badajoz, Aqualia, Rograsa y el Hotel Nova Roma.

Asimismo, colaboran Barrilito, Cineclub Forum, Asociación Esmerarte, Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Cine María Luisa, SEDA, Filmoteca de Extremadura, Inesperada y Hotel Emérita.

Gracias al respaldo de instituciones, entidades, empresas, salas, establecimientos, músicos, profesionales y colectivos culturales, Cinebeat afronta su tercera edición como un proyecto en plena expansión, capaz de llenar Mérida de música y cine sin perder aquello que lo hizo diferente desde su nacimiento: descubrir nuevos talentos, apoyar a la escena extremeña y demostrar que la cultura puede transformar cualquier rincón de una ciudad en un escenario.