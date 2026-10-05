"Gato encerrado": la RAE aclara por qué no tiene nada que ver con un felino oculto

Cuando alguien dice 'gato encerrado' no está hablando de un gato escondido en ninguna parte. Así lo recoge la Real Academia Española (RAE), que lo define como "la existencia de algo oculto o misterioso".

Una de las explicaciones tradicionales apunta a un antiguo significado de la palabra 'gato'. Según esta interpretación, el término hacía referencia a un monedero o talego de piel en el que se guardaba dinero y que podía llevarse oculto entre la ropa. Cuando un ladrón veía que alguien escondía uno de estos monederos, podía advertir a sus compañeros de que allí había "gato encerrado", señalando que esa persona llevaba dinero encima y podía convertirse en un objetivo.

Refranes con 'gato' que recoge la RAE

El gato ha dejado así una larga huella en el lenguaje y aparece en numerosas expresiones cuyo significado va mucho más allá del animal y se encuentran dentro del diccionario.

Es el caso de 'como gato panza arriba', una expresión coloquial que significa con mucho empeño y que suele utilizarse con verbos como defender o resistir.

También aquí hay 'cuatro gatos', utilizada para referirse a un grupo formado por muy pocas personas: "A las 04:00, solo quedan cuatro gatos".

Otra de las expresiones más conocidas es 'dar gato por liebre', que significa engañar a alguien dándole una cosa de peor calidad en lugar de otra mejor: "Me parece que nos han dado gato por liebre con el jamón".

Asimismo, fuera de la RAE el español está lleno de refranes y expresiones en los que este animal adquiere significados muy distintos.

Por ejemplo, 'de noche todos los gatos son pardos' se utiliza para señalar que, en la oscuridad o en situaciones confusas, las diferencias pueden pasar desapercibidas. 'Buscarle cinco pies al gato', en cambio, se emplea cuando alguien intenta complicar las cosas o encontrar problemas donde no los hay.

También está 'la curiosidad mató al gato', una expresión que advierte de que indagar demasiado en asuntos ajenos o asumir riesgos innecesarios puede acabar trayendo problemas.

Todas estas expresiones muestran cómo una palabra tan cotidiana como 'gato' ha adquirido en español significados que poco tienen que ver con el animal.

En algunos casos, su origen se pierde en el tiempo; en otros, todavía es posible rastrear las historias y usos que terminaron convirtiendo al gato en uno de los protagonistas del lenguaje popular.