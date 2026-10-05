Stalingrado y la máquina Enigma, dos historias imperdibles sobre la Segunda Guerra Mundial que hoy os traemos a la sección bajo el sello de la editorial Cartem. Dos obras con estos títulos: Stalingrado. Cartas desde el Volga y ¿Quién descifró Enigma? Empezamos por este último y cerramos con la que tiene, además de mucha calidad, un claro acento español.

¿Quién descifró Enigma?

Arrancamos con el meollo de la cuestión porque antes de saber quiénes descifraron Enigma hay que saber lo que es. Durante el mayor conflicto del siglo XX, el Alto Mando alemán desarrolló la máquina Enigma. Este aparato, un laberinto de rotores cableados y conexiones eléctricas, convertía las órdenes militares en un caos de letras indescifrables para los enemigos nazis.

Con más de 150 trillones de combinaciones posibles, los nazis confiaron ciegamente en que sus comunicaciones eran un búnker impenetrable ya que descifrar lo que decían fue casi una utopía para los Aliados. Finalmente se consiguió, pero para ello se tuvo que trabajar muy duro dentro y fuera del propio conflicto. De esto trata este trabajo con guion de Fabien Tillon y Dermot Turing, y dibujo de Lelio Bonaccorso. De todo lo que se tuvo que hacer para conseguir los datos necesarios y la información precisa que descifrase Enigma.

Lo que más me ha gustado de este cómic, de su historia y de su razón de ser argumental, es que se aleja de lo que por ejemplo se contó en la película de Hollywood con Benedict Cumberbatch haciendo de Alan Turing. Porque Turing, cuyo hermano forma parte de este proyecto al estar basado en sus relatos, fue parte importante de desvelar Enigma, pero para que él iniciase ese proceso antes mucha gente tuvo que jugarse la vida en las sombras. Este cómic habla del antes, durante y después y lo hace con mucha rigurosidad. Por lo tanto me parece una gran visión a la hora de contar la historia entera, no solo una parte.

El cómic incluye además información extra, testimonios y mucha documentación.

Stalingrado. Cartas desde el Volga

La batalla de Stalingrado nos ha dejado en el cine obras audiovisuales como las películas Stalingrado (1993 y 2013) y Enemigo a las puertas (2001). También un documental llamado Stalingrado (2003). Y en los cómics también, por supuesto. De hecho, aquí en esta sección hablamos de Ostfront / Westfront, del autor francés Fabrice Le Hénanff, que habló del colapso de las tropas alemanas ante el invierno y el asedio soviéticos.

Os dejo por aquí la reseña:

Es una de las batallas más conocidas y más cruentas de la historia. Clave en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Decisiva para la caída del frente nazi. Por lo tanto, entrar en la ahora Volgogrado siempre precisa de un momento de pausa y reflexión.

En este caso volvemos a la batalla de Stalingrado con un cómic que se centra exclusivamente en esta cruenta demostración de la brutalidad de la guerra. Nos metemos de lleno en el infierno a través de pequeños actos en los que veremos cómo el ejército alemán se enfrentó a una ciudad preparada para aniquilarles. Ojo, no es un cómic que se posicione en el bando nazi, ni mucho menos, pero sí ve el conflicto desde su punto de vista.

A través de cartas de soldados y pequeñas historias personales de cada uno de ellos viviremos parte de lo que ocurrió con una crudeza realista. Antonio Gil y Daniel Ortega nos dejan un guion y un dibujo tan abrumadores como pedagógicos. Al fin y al cabo, estamos ante una narración realista que funciona como crónica de lo sucedido en Kessel, la zona que marcó el principio del fin del VI Ejército alemán.

Además del cómic en sí, esta obra incluye detallados mapas del conflicto, información extra y todo tipo de detalles destinados al fan de la novela bélica. Para mí, si tu biblioteca o tu comicteca tiene este perfil de historias, tienes una obra bien documentada, con un buen ritmo narrativo y que cumple a su vez una labor pedagógica.

+Apartado técnico de ambos cómics:

Stalingrado: guion Antonio Gil, dibujo Daniel Ortega, editorial Cartem, cartoné tapa dura, 112 páginas y un precio de 30 euros.

Enigma: guion Fabien Tillon, Dermot Turing, dibujo de Lelio Bonaccorso, editorial Cartem, 120 páginas y un precio de 30 euros.