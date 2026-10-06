"La mosca detrás de la oreja": la RAE explica por qué no tiene nada que ver con el insecto

Cuando decimos que alguien "tiene la mosca detrás de la oreja", queremos decir que está receloso, desconfiado o prevenido ante algo que podría suceder. Así lo recoge la Real Academia Española (RAE), que define la expresión como estar con recelo o con prevención para evitar algo: "Como nos oyó cuchichear, tiene la mosca detrás de la oreja".

Sin embargo, pese a que la imagen que evoca la expresión parece estar relacionada directamente con el insecto, la explicación más extendida sobre su origen apunta a las antiguas armas de fuego y, en concreto, a una mecha conocida como "mosca".

Durante los siglos XV, XVI y XVII, los arcabuces y posteriormente los mosquetes utilizaban un sistema de encendido mediante una mecha que debía entrar en contacto con la pólvora para provocar el disparo. Esta mecha, también denominada "mosca" o "serpentín", debía estar preparada para poder utilizarse con rapidez.

De ahí procede, según esta explicación, la imagen del arcabucero que llevaba la mecha detrás de la oreja, en un lugar donde podía tenerla rápidamente a mano. El soldado permanecía así preparado ante la posibilidad de tener que disparar.

Los arcabuces eran armas de avancarga: primero se introducían la pólvora y el proyectil por la boca del cañón y después se preparaba el mecanismo de disparo. Al accionar el gatillo, la serpentina descendía y acercaba la mecha encendida a la cazoleta, provocando la ignición de la pólvora.

Así, "tener la mosca detrás de la oreja" habría pasado de representar a alguien que tenía preparada la mecha para disparar a describir a una persona que permanece alerta, recelosa o desconfiada ante una posible amenaza.

Otras expresiones que recoge la RAE

La palabra "mosca" aparece también en numerosas expresiones del español. La Real Academia recoge, entre otras: