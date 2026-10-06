La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) pone en marcha el Máster Universitario Online en Salud Pública y One Health

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ha puesto en marcha el Máster Universitario Online en Salud Pública y One Health que será impartido, entre otros, por profesionales del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Según informó la Fundación Jiménez Díaz, a través de un enfoque práctico, el objetivo del Máster Universitario Online en Salud Pública y One Health es abordar este desafío sanitario "con visión integradora, rompiendo los silos entre medicina, veterinaria y ecología", y convertir a quienes se formen en él en "los profesionales que gobiernos y organismos internacionales necesitan para liderar la salud global desde puestos de estrategia y liderazgo", explican desde la organización del mismo.

Esta propuesta académica se enmarca en la apuesta estratégica de la Universidad Alfonso X el Sabio por el enfoque One Health. Y como universidad pionera en la formación en salud sostenible, UAX señala que prepara a profesionales capaces de responder a los desafíos emergentes de salud pública desde una visión multidisciplinar e interconectada. Además, participa activamente en la red ENCHE (European Network for Climate and Health Education), contribuyendo al avance de la investigación, la colaboración y la transferencia de conocimiento para generar un impacto real en la sociedad.

Concretamente, esta formación integra pensamiento sistémico, epidemiología de zoonosis, medicina veterinaria, resistencia antimicrobiana, ecología, análisis de datos, impacto ambiental en salud, comunicación de riesgos, liderazgo interdisciplinar y diseño de políticas públicas sanitarias en un único enfoque holístico, preparando a los estudiantes para romper los silos disciplinarios y abordar problemas complejos desde una perspectiva integradora.

Así, persigue enseñar a analizar la interfaz entre salud humana, animal y ambiental, dominando herramientas de análisis de datos complejos como Sistemas de Información Geográfica (GIS), epidemiología espacial y evaluación de riesgos y, desde un enfoque práctico, propone casos reales de zoonosis, resistencia antimicrobiana y emergencias sanitarias, para desarrollar competencias clave para el trabajo en equipos interdisciplinares y convertir el conocimiento científico en intervenciones efectivas y políticas públicas.

El programa —de nueve meses de duración y 60 ECTS— combina rigor científico, pensamiento sistémico y capacidad de intervención estratégica con el objetivo de que los estudiantes aprendan no solo a investigar, sino a diseñar políticas basadas en evidencia y comunicar el riesgo a la sociedad y liderar respuestas a crisis sanitarias.

El desarrollo de materiales docentes de esta formación conectada con la realidad sanitaria ha sido elaborado conjuntamente por el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Fundación Jiménez Díaz, junto a los profesionales de la Universidad Alfonso X el Sabio, lo que garantiza contenidos alineados con la práctica profesional y los desafíos actuales de la salud poblacional, la prevención y la gestión de riesgos para la salud.

Asimismo, su carácter 100% online permite compatibilizar la formación de los estudiantes con su actividad profesional, con un enfoque práctico a través de metodologías activas y un Trabajo de Fin de Máster de carácter investigador.

Salud humana, animal y ambiental

La zoonosis, la resistencia antimicrobiana y el cambio climático se conectan a través del marco global 'Una sola salud' (One Health), que reconoce la profunda conexión y dependencia de la salud humana, la de los animales y la del medio ambiente, ya que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en humanos se originan en animales; el uso inadecuado de antibióticos propicia la creación de bacterias superresistentes que pueden transmitirse a las personas a través de la cadena alimentaria; y el aumento de las temperaturas y alteración de los ecosistemas facilita la propagación de enfermedades infecciosas.

Todo ello constituye un gran desafío sanitario que no entiende de fronteras ni de disciplinas y que hace necesario un enfoque integral de la salud que unifique la medicina humana, la veterinaria y la ambiental para prevenir futuras crisis sanitarias globales. Esta estrategia, promovida por agencias internacionales y locales como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), pone en el foco a los profesionales asistenciales, que deben estar preparados para entender y actuar sobre esas conexiones.