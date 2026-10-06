Los Premios Emmy abandonan la televisión y se emitirán en Prime Video desde 2027

La Academia de Televisión ha anunciado un cambio drástico en la historia de los galardones más prestigiosos de la pequeña pantalla. Los Premios Emmy dejarán de emitirse en la televisión tradicional para dar el salto al streaming. A partir de septiembre del año 2027, la ceremonia se transmitirá en exclusiva mundial a través de Prime Video, tras alcanzarse un acuerdo de seis años de duración que ha sido calificado como histórico por la propia institución.

Esta trascendental medida pone punto final a un sistema de rotación que se había mantenido durante décadas en Estados Unidos. Hasta ahora, la gala se repartía año tras año entre las grandes cadenas en abierto del país norteamericano, en concreto ABC, CBS, FOX y NBC. Sin embargo, el nuevo paradigma mediático ha impulsado a la organización a buscar un hogar unificado que garantice una mayor accesibilidad global para los espectadores.

A través de un comunicado oficial, la institución ha defendido este cambio de estrategia. "Al pasar de un modelo rotativo a un acuerdo permanente y exclusivo, la Academia de Televisión ha asegurado un hogar permanente para el máximo reconocimiento a la excelencia (...) accesible a audiencias de todo el mundo", reza el escrito. A pesar de que el evento se trasladará a una plataforma que habitualmente requiere suscripción, los responsables han querido tranquilizar a los seguidores y han destacado que la ceremonia no será de pago, sino que se podrá ver completamente gratis por el público internacional.

El presidente de la organización, Cris Abrego, ha puesto en valor el alcance internacional del medio en la actualidad. "La televisión nunca ha sido tan global (...) y los Emmy deberían ser una celebración compartida por todo el mundo", ha subrayado. De este modo, los premios que reconocen el talento televisivo se adaptan a los nuevos hábitos de consumo de una audiencia que cada vez se aleja más de las emisiones lineales convencionales.

Con esta decisión, los organizadores se suman a una tendencia creciente entre las grandes ceremonias del mundo del espectáculo, que han decidido abandonar progresivamente la televisión tradicional en favor del entorno digital. El año pasado se conoció que los Óscar –los máximos galardones del cine– dejarán de emitirse en la cadena ABC para dar el salto a YouTube a partir de 2029. Por su parte, los Actor Awards, conocidos anteriormente como los galardones del Sindicato de Actores o SAG, ya se transmiten a través de Netflix desde principios de 2024.