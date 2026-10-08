El Museo Goya reabre en Zaragoza ampliado y con una histórica exposición del pintor

Tras un intenso proceso de reforma que se ha prolongado durante 18 meses, el recinto cultural dedicado al genio aragonés vuelve a abrir sus puertas. Esta esperada reinauguración supone una transformación profunda del edificio, que ha conseguido aumentar su superficie hasta alcanzar los 4.661 metros cuadrados. De esta forma, las instalaciones se han adaptado a las exigencias del siglo XXI, ofreciendo a los amantes del arte un recorrido más amplio y moderno que hace justicia al extraordinario legado del célebre creador.

La Fundación Ibercaja ha sido la principal impulsora de estos trabajos, enmarcados en los actos de celebración de su 150 aniversario. Durante el acto de presentación, el presidente y el director general de la entidad, junto al comisario Luis Fernández-Galiano, han detallado las claves de este ambicioso proyecto arquitectónico. La remodelación, liderada por Sebastián Arquitectos en colaboración con la firma Empty, ha redefinido por completo la experiencia del visitante. Destaca especialmente la nueva entrada habilitada en la calle Santiago, cuya fachada de piedra rinde tributo visual a algunas de las creaciones más representativas del artista.

En el interior del recinto, los cambios son notables y buscan facilitar una comprensión global de la obra expuesta. Los nuevos itinerarios guían al público a través de espacios inéditos como una terraza-mirador y una imponente sala para exhibiciones temporales de 315 metros cuadrados. Además, las obras han permitido la recuperación de la galería de arquillos, un valioso elemento arquitectónico originario del siglo XVI. Todo el conjunto ha sido diseñado para contextualizar mejor la figura del protagonista, abordando tanto su evolución personal como su enorme influencia posterior.

Para complementar el acervo clásico, la renovada sala de estampas permite realizar un recorrido por la pintura de los siglos XIX y XX. En este espacio, el público puede admirar cuadros de firmas destacadas como Francisco Pradilla, Mariano Barbasán o Pablo Serrano, evidenciando el eco del estilo goyesco en el tiempo. Asimismo, la institución ha hecho una apuesta decidida por la innovación integrando la última tecnología con propuestas inmersivas como Goya, el gran observador, además de experiencias de realidad virtual como Goya en las alturas y formatos interactivos como Goya geolocalizado, que muestran cómo sus creaciones llegan a todos los rincones del mundo.

Con estas actuaciones, el inmueble alcanza las siete plantas y gana casi mil metros cuadrados de extensión respecto a su configuración original. Este incremento de capacidad expositiva permite exhibir un volumen de piezas superior al que muestra actualmente el propio Museo del Prado sobre el artista de Fuendetodos. A la colección permanente se han incorporado importantes tesoros como trece tablas y una caja de apuntes del pintor valenciano Joaquín Sorolla, así como la célebre obra El sueño de Goya del cubano Roberto Fabelo.

Más allá de la zona de exhibición, el complejo cultural alberga ahora el Centro de Estudios Francisco de Goya. Dotado con más de 1.400 volúmenes especializados y prestigiosos fondos documentales procedentes de colecciones como las de Federico Torralba, Pérez Serrano o la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, este recinto aspira a consolidarse como un pilar fundamental para la investigación internacional. Para celebrar esta nueva etapa, el edificio acoge la muestra temporal Goya: el arte de ver, que reúne un impresionante catálogo de 41 piezas, entre las que sobresalen La duquesa de Alba, La tirana, Autorretrato en el taller y El quitasol, prestadas para la ocasión por instituciones de referencia como Patrimonio Nacional, el Museo Thyssen-Bornemisza y los Uffizi.