La canadiense Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026

La Real Academia Sueca en Estocolmo ha concedido este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026, dotado con un millón de euros, a la poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson. La institución sueca, que otorga la máxima distinción literaria del mundo, ha destacado "su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". La autora es considerada por la crítica literaria como la figura más relevante de las letras anglosajonas contemporáneas.

La gala de entrega será el 10 de diciembre en Estocolmo.

Un descubrimiento juvenil ligado al mundo clásico

Nacida en Toronto en 1950, aunque está afincada en Nueva York, su contacto con la poesía clásica fue a los 15 años, momento en el que descubrió una edición bilingüe de los poemas de Safo en una librería local. Este hallazgo la llevó a estudiar griego durante la secundaria, una etapa que definió su vocación académica y literaria.

Tras iniciar sus estudios en el St. Michael's College de la Universidad de Toronto, completó su licenciatura en 1974, la maestría en 1975 y el doctorado en 1981 con una tesis sobre Safo. Posteriormente, amplió su formación en métrica y crítica textual en la Universidad de St Andrews en Escocia, para ejercer más tarde la docencia en la Universidad McGill y en la Universidad de Míchigan.

Una trayectoria marcada por la hibridez formal

Su debut editorial se produjo en 1986 con la publicación de Eros, un ensayo sobre la naturaleza del deseo erótico y el amor romántico. En 1992 lanzó el poemario Short Talks, al que siguieron obras como Plainwater y Glass, Irony and God, en las que difuminó las fronteras entre narración, poesía y ensayo.

En 2001 publicó La belleza del marido, subtitulado como "un ensayo ficticio en 29 tangos", trabajo con el que obtuvo el Premio T. S. Eliot de poesía, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón. Entre sus publicaciones destacan Autobiografía de Rojo (1998), su secuela Red Doc (2013) —galardonada con el Folio Prize y el Griffin Poetry Prize— y Nox (2010), una obra dedicada a la memoria de su hermano.

Reconocimiento internacional y traducciones

A lo largo de su carrera, Carson ha compaginado la escritura creativa con la traducción de clásicos griegos como Sófocles y Eurípides. En 2015, su traducción de la tragedia Antígona fue llevada a la escena por la actriz Juliette Binoche en el West End de Londres y en la Brooklyn Academy of Arts de Nueva York.

La autora, afincada en Nueva York, cuenta con distinciones como la Beca MacArthur (2000), la Orden de Canadá (2005) y el Premio Princesa de Asturias de las Letras (2020). En España, sus obras han sido traducidas y publicadas por sellos como Lumen, Pre-Textos, Vaso Roto y Dioptrías.