'Salvaje Lobezno': mucha carne y sangre en un cómic palomitero

Llega el otoño, o no, y algunas tardes de lluvia toca picoteo de cómics. Podría haber sido también una lectura de playa, ojo, pero hoy os traemos a la sección Salvaje Lobezno en formato Essential y eso nos traslada a una historia corta, autoconclusiva y centrada en entretener. Dos arcos, ocho grapas y Lobezno desatado acompañado de mujeres que reparten de lo lindo. Eso es Salvaje Lobezno y aquí os lo sirvo en bandeja.

Recordamos que estos Marvel Essentials son una línea de cómics económica y en formato de bolsillo diseñada para recopilar grandes éxitos, sagas autoconclusivas y los blockbusters más importantes del Universo Marvel de los últimos años. Habitualmente, como es el caso, sirven de lectura amena y pasajera. Digo pasajera por el formato, no por el contenido ya que hemos visto grandes obras en este tipo de cómic. En este caso, no es de las grandes historias del personaje, pero sí es una buena lectura de picoteo por 12 euros.

Otro tema a puntualizar es la diferencia entre la cabecera habitual de Lobezno y este Salvaje Lobezno. En el caso del segundo se encuentra dentro de la etapa Marvel NOW! con un tono mucho de blockbuster veraniego. Historias cortas, llenas de acción y violencia que van al grano y buscan sumar más puntos en el terreno del entretenimiento que en el del legado en el lore del personaje.

Aquí, por ejemplo, tenemos un arco en la Tierra Salvaje luchando contra dinosaurios junto a Shanna y otro con Elektra y la Mano. En ambos tenemos a Logan dándolo todo en su faceta más violenta y ambos arcos de cinco y tres grapas cada uno son palomiteros y efectivos. Visualmente igual. Mucha sangre, escenas de batalla y sí, mucha carne sobre todo en el terreno femenino. Sobre todo en el primer arco en la Tierra Salvaje donde la acompañante de Logan lo pasaría realmente mal en la Navidad de Burgos. Elektra, en el segundo, ídem.

Lo claro aquí es que el objetivo es tener dos lecturas de Lobezno en su faceta más violenta. Nada del otro mundo en guiones, pero un gran entretenimiento. De ese que te lees varias veces porque no te demanda una atención excesiva. Es como la película que te pones el fin de semana, que has visto 100 veces y que te permite verla sin que tu cerebro tenga una gran actividad.

El dibujo por su parte, tal que así. Como digo, mucha carne y mucha sangre:

De los dos arcos, curiosamente, el que más me ha gustado es el segundo. Eso tiene mucho que ver con que soy muy fan de Daredevil y si me pones a Elektra y a la Mano por delante, además de a Kingpin, pues uno cae fácilmente en la tentación de la Cocina del Infierno. Podría ser una historia con Matt Murdock, aunque le queda genial a Logan. Lo dicho, si entras en un bar de picoteos tendrás tapas, no esperes un guiso elaborado. Ojo, me encantan unas buenas bravas, solo digo eso.

Conclusión: picoteo palomitero que entretiene y es barato. Punto pelota. No pretende ser algo más y ese Essential se lanza sabiendo qué objetivo quiere cumplir. Dibujo de los 2000, historia de los 2000, aunque sea todo de 2013, y un sábado por la tarde que te quitas disfrutando un poco de Lobezno. No es el Viejo Logan. Tampoco es Saladin Ahmed. Si gustan, disfruten de la lectura.

+Apartado técnico: guiones y dibujo con Frank Cho, Zeb Wells, Joe Madureira, rústica tapa blanda, contiene Salvaje Lobezno 1-8, 184 páginas y un precio de 12 euros.