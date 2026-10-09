El 30 aniversario de Pokémon destroza la especulación: ¿Por qué?

El mercado internacional de cartas coleccionables se enfrenta a una corrección histórica. El esperadísimo lanzamiento del 30 aniversario ha terminado provocando un descalabro financiero absoluto para los especuladores.

Caídas en el precio de las cartas sueltas que oscilan entre el 70% y el 93% a los pocos días de su salida. Los registros de las principales plataformas de arbitraje, como TCGPlayer y PriceCharting, reflejan una devaluación vertical nunca antes vista.

El fenómeno Mew ex Futuristic Rare: La considerada "joya de la corona" del set se negociaba en pre-release en una horquilla de entre $1.400 y $1.800. En una semana se hundió más del 90%, situándose entre $93 y $119.

Mew Secreta (RGB): Las variantes exclusivas en rojo, verde y azul, que llegaron a registrar pujas especulativas absurdas de hasta $50.000 USD el primer día… caen a $3.600 a $4.000 Las 30 cartas especiales de Pikachu editadas para la ocasión se venden ya prácticamente "al peso"

Dos factores explican este giro radical

"Pull Rates" extraordinarios. El algoritmo de distribución en los sobres es el más generoso de la historia moderna del juego Sobreproducción controlada. La compañía ha ejecutado la mayor tirada de impresión de su historia, garantizando un flujo continuo de producto

Eso sí, el producto sellado sigue siendo un problema. El deseo de los aficionados por experimentar la apertura de sobres ha disparado el valor de las cajas. Las Elite Trainer Boxes (ETB), por ejemplo, escalaron un 18% en su primera semana en el mercado secundario, pasando de $266 a $316.