El Museu Carmen Thyssen Barcelona debuta internacionalmente en Bolonia antes de abrir sus puertas

El Museu Carmen Thyssen Barcelona inicia su recorrido internacional antes de la apertura de su futura sede en el Palau Marcet, el edificio de los antiguos cines Comedia. La institución se presenta por primera vez fuera de Barcelona con la exposición 'Da Gaudí a Picasso. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen', que podrá visitarse en el Palazzo Albergati de Bolonia del 9 de octubre de 2026 al 29 de marzo de 2027.

Dos años antes de la apertura prevista de la sede del museo en Barcelona, esta primera gran exposición internacional reúne más de un centenar de obras de 40 artistas y anticipa una parte del relato y de la colección del futuro museo. Más de la mitad de las piezas proceden de la Colección Carmen Thyssen Barcelona, complementadas con préstamos de museos, fundaciones, galerías y colecciones privadas.

Antes de iniciar su actividad en Barcelona, el Museu Carmen Thyssen Barcelona empieza a hacerse presente más allá de la ciudad: activa y proyecta su colección, construye un relato curatorial propio, establece alianzas con otras instituciones y lleva el patrimonio artístico catalán a nuevos públicos. La inauguración de la muestra ha contado con la participación de Carmen Thyssen-Bornemisza, del comisario de la muestra, Jordi Falgàs, y de Juan Manuel Sevillano, presidente de Stoneweg Culture, que han presentado el proyecto en Bolonia ante representantes del mundo cultural y de los medios de comunicación.

"Mi pasión por el arte catalán viene de muy lejos, de mi familia y de mis primeros años. Ver hoy estas obras reunidas en Bolonia, en la primera gran exposición internacional del Museu Carmen Thyssen Barcelona, me emociona profundamente", ha afirmado Carmen Thyssen-Bornemisza. "Es una oportunidad extraordinaria para compartir con el mundo la riqueza del arte catalán de finales del siglo XIX y principios del XX, y el primer paso de un proyecto que nace con vocación internacional y con la ilusión de contribuir a la vida cultural de Barcelona, una ciudad con la que siempre hemos mantenido un vínculo muy especial", añadió.

Laboratorio del modernismo

'Da Gaudí a Picasso' parte de una tesis central: Barcelona no fue simplemente el escenario en el que coincidieron algunos de los grandes nombres del arte del siglo XX, sino uno de los espacios en los que se generaron las relaciones, los estímulos y las tensiones que contribuyeron al nacimiento del arte moderno.

Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la transformación urbana, la industrialización, el puerto, las galerías, las academias, los cafés y la vida cultural barcelonesa configuraron un ecosistema creativo excepcional. Convivieron en él maestros, discípulos, compañeros y rivales; artistas locales y creadores llegados de otros territorios, en diálogo constante con París y con los principales centros artísticos europeos.

El recorrido permite entender a Picasso, Miró o Dalí dentro de este contexto compartido y pone también en primer plano nombres esenciales como Eliseu Meifrèn, Modest Urgell, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Hermen Anglada-Camarasa, Joaquim Sunyer, Josep Maria Sert, Josep de Togores o Manolo Hugué.

Comisariada por Jordi Falgàs, especialista de referencia en modernismo catalán y con una destacada trayectoria curatorial internacional, la exposición construye este relato a través de cuatro grandes momentos de transformación artística.

En palabras del comisario, Jordi Falgàs, "la diversidad de artistas que reúne esta exposición ofrece al público una oportunidad extraordinaria de acercarse a la historia del arte desde una perspectiva diferente, más amplia y más rica. Esa capacidad de abrir nuevas miradas es uno de los grandes valores de la Colección Carmen Thyssen y adquiere una dimensión especialmente relevante ante la creación del futuro Museu Carmen Thyssen Barcelona".

Por su parte, Juan Manuel Sevillano, presidente de Stoneweg Culture, ha destacado que "hoy, en cierta manera, nace el museo antes de estar construido. Esta es nuestra primera exposición y, a través de ella, explicamos la esencia de la razón de ser del Museu Carmen Thyssen Barcelona. Este museo culmina, en cierta forma, un periodo larguísimo de coleccionismo sistemático, estratégico y sensible por parte de la baronesa Thyssen. Nuestro objetivo es recuperar el orgullo por una época en la que Barcelona se convirtió en la ciudad de los prodigios".

Arte moderno

El recorrido parte del realismo y el naturalismo de finales del siglo XIX, pasa por la eclosión del modernismo y la actividad creativa generada en torno a espacios como Els Quatre Gats, aborda el noucentisme y culmina con las vanguardias, con artistas como Joan Miró, Salvador Dalí, Joaquim Torres-García, Rafael Barradas o Josep de Togores.

En el año del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, la muestra dedica también una atención especial al papel del arquitecto y a la transformación visual y cultural que el modernismo imprimió en Barcelona. El recorrido se completa con material audiovisual, fotografías de archivo y recursos inmersivos que contribuyen a reconstruir la atmósfera cultural y urbana del periodo.

La exposición se presenta en el Palazzo Albergati de Bolonia, uno de los espacios italianos de referencia para grandes exposiciones temporales.

Producida y organizada por Arthemisia en colaboración con el Museu Carmen Thyssen Barcelona, y con el patrocinio institucional de la Embajada de España en Italia y el Ayuntamiento de Bolonia, 'Da Gaudí a Picasso. Capolavori dalla Collezione Carmen Thyssen' lleva al público italiano un relato sobre la Barcelona que contribuyó a transformar el arte europeo entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

A las obras de la Colección Carmen Thyssen se suman préstamos procedentes de la Fundació Joan Miró, el Museu de Montserrat, la Sala Parés, Artur Ramon Art, el Museu d'Història de Girona, el Museu del Disseny de Barcelona con la Cátedra Gaudí, Palau Antiguitats, el Museu del Modernisme de Barcelona y la Fundació Catalunya La Pedrera, además de destacadas colecciones privadas.

La participación de museos, fundaciones, galerías y coleccionistas amplía el relato de la muestra y refleja a la vez la voluntad del Museu Carmen Thyssen Barcelona de nacer integrado en el ecosistema cultural catalán, desde la cooperación entre instituciones públicas y privadas.

Barcelona, 2028

El Museu Carmen Thyssen Barcelona tiene prevista su apertura en 2028 en el Palau Marcet, en la confluencia del paseo de Gracia con la Gran Vía, el edificio de los antiguos cines Comedia.

Impulsado por Stoneweg Culture, la división cultural de Stoneweg Places & Experiences, el Museu Carmen Thyssen Barcelona estará dedicado al arte catalán de los siglos XIX, XX y XXI y nace con la voluntad de preservar, estudiar, interpretar y proyectar este patrimonio, complementando y enriqueciendo la oferta cultural de Barcelona. La programación del museo irá, sin embargo, más allá de la colección permanente: las exposiciones temporales tendrán un peso central y permitirán ampliar la mirada hacia otros periodos, disciplinas y contextos artísticos.

Bolonia se convierte así en el primer capítulo de un proyecto museístico que empieza a desarrollar su actividad antes de la apertura de la sede y a construir su papel dentro del ecosistema cultural de Barcelona.

Esta exposición se enmarca en la apuesta de la división cultural de Stoneweg por reforzar y consolidar su actividad y relevancia en el sector. Su modelo combina inversión, desarrollo y gestión, en colaboración con instituciones, artistas y socios especializados, para impulsar proyectos relevantes, con un alto nivel curatorial, y explorar nuevas formas de acercar la cultura al público.

Uno de los principales ejes de esta actividad es el Museu Carmen Thyssen Barcelona, cuya sede permanente abrirá sus puertas a finales de 2028, pero que ya desarrolla su actividad como institución, como demuestra esta exposición en Bolonia.

La división cuenta, además, con otros proyectos de gran impacto, como el futuro hub cultural Gate Godó i Trias, en L'Hospitalet de Llobregat; el desarrollo de un nuevo espacio interactivo de gran formato en el antiguo IMAX del Port Vell, inaugurado esta misma semana con Iniesta Experience; o el Palau Martorell, consolidado como espacio de referencia en Barcelona para exposiciones de formato medio, con una programación de calidad y una elevada respuesta de público.