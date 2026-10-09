Omnibus de la Patrulla X: Kitty Pryde, Lobezno y el día que Tormenta perdió sus poderes

Vamos a hacer en primer lugar un repaso de lo que ya hemos visto en los tres primeros ómnibus previos. Lo más destacado.

Primer ómnibus, Segunda Génesis

Renacimiento del grupo tras años de estancamiento comercial. Claremont pone en la palestra todo el lore que hoy conocemos del grupo principal. Todo comienza cuando los miembros originales quedan atrapados por la isla viviente Krakoa, obligando al Profesor X a reclutar a un nuevo equipo internacional que incluye a Lobezno, Tormenta, Coloso, Rondador Nocturno, Banshee, Ave de Trueno y Fuego Solar. También tenemos varias muertes importantes y el nacimiento del Fénix.

Segundo ómnibus, '¡Fénix debe morir!'

Claremont-Byrne en estado de gracia con arcos tan decisivos como la manipulación mental de Jean Grey por parte de Mente Maestra y el Club Fuego Infernal, que acaba con la aparición del Fénix Oscuro y su posterior muerte. También incluye Días del Futuro Pasado con Kitty Pryde viajando mentalmente a una distopía dominada por los Centinelas.

Tercer ómnibus

Incluye Lobezno: Honor (Wolverine #1-4) de Chris Claremont y Frank Miller con la primera gran historia del personaje. Todo ello en el contexto asiático que tan bien le ha quedado siempre a Logan. Además, la angustiosa Saga de El Nido, donde el equipo sufre la infección de una letal raza alienígena parasitaria en los confines del espacio exterior, el legendario cambio de look de Tormenta a su estilo punk con cresta o la novela gráfica Dios ama, el hombre mata, centrada en el fanatismo religioso.

Ahora sí vamos con el cuarto ómnibus que hoy traemos a la sección.

Kitty Pryde, protagonista y el toque nipón de Lobezno

Lobezno: Honor, historia del cómic. La primera miniserie independiente del personaje tuvo lugar en 1982 y fue guionizada por Chris Claremont y dibujada por el célebre Frank Miller. Ahí veíamos a Logan en Japón con un arco que marcó gran parte del lore del personaje y esa eterna relación de amor y tragedia con Japón. De lo mejor del personaje, sin duda.

Pues bien, un par de años más tarde de ese Lobezno: Honor, entre 1984 y 1985, llegó una miniserie con Kitty Pryde que está aquí en este ómnibus. También escrita por Claremont y con dibujo de Al Milgrom. Ahí Kitty se enfrentaba al mentor de Lobezno, Ogun, y dio una de las mejores historias, si no la mejor, de este tomo. Además, mucho protagonismo de Kitty en este ómnibus y eso siempre es destacado, ya que es un personaje muy querido dentro de la familia de la Patrulla X debido a su forma de ser y a su poder. Cuando Pryde entra en fase atraviesa cualquier superficie, por si no lo sabía.

Además de esta historia, tenemos una gran evolución de Tormenta, la cual perdió sus poderes en su momento y pasó por una depresión importante sostenida por otro personaje, Forja, el cual fue el causante indirecto del problema y posterior amor de la diosa del trueno.

Y sí, se mantiene el formato de tapa dura con sobrecubierta y con portada y contraportada al estilo primeros bocetos del dibujo. Así queda:

Conclusión: entramos en el terreno del completismo, pero con matices. Es un tomo que lógicamente casa con los tres anteriores si estás haciendo toda la colección, sin embargo, como lectura aislada puede funcionar porque son arcos diferenciados y que se pueden entender con un poco de contexto previo. El tamaño, su principal hándicap para leer. Eso sí, sus calidades, importancia histórica de esta era y los extras son incuestionables. Si gustan, disfruten de la lectura.

+Apartado técnico del cómic: guiones y dibujo con Barry Windsor-Smith, Craig Hamilton, Marshall Rogers, Steve Leialoha, Chris Claremont, John Romita Jr., Al Milgrom, Paul Smith, editorial Panini, tapa dura con sobrecubierta en formato ómnibus, contiene: The Uncanny X-Men 176-192 y Annual 8, Kitty Pryde and Wolverine 1-6, X-Men and Alpha Flight 1 y 2 y material de Marvel Fanfare 40 y Best of Marvel Comics, 880 páginas y un precio de 80 euros.