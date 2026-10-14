La palabra "yutubero" ya tiene sitio en español: así lo dice la RAE

Para referirse a las personas que publican vídeos a través de YouTube, la forma recomendada en español es yutubero, escrita en redonda. También puede utilizarse el extranjerismo youtuber, pero en este caso debe escribirse en cursiva por tratarse de una palabra inglesa que no se adapta a la pronunciación del español.

Consultas de la semana | ¿Es correcto usar «youtuber» en español? En español, se recomienda usar «yutubero», con «-ero» como equivalente de «-er», que permite el plural «yutuberos, -ras», mejor adaptado a nuestro sistema. Así ha ocurrido ya con «bloguero» o «tuitero». pic.twitter.com/3XwLCTPX2D — RAE (@RAEinforma) June 6, 2020

La adaptación yutubero incorpora el sufijo español -ero, equivalente al inglés -er, y permite formar el plural yutuberos. Se trata de una solución similar a la adoptada en palabras como bloguero o tuitero: "El yutubero ha publicado un nuevo vídeo sobre viajes".

YouTube mantiene su grafía original

En cuanto al nombre de la plataforma, lo recomendable desde el punto de vista ortográfico sería Youtube, con mayúscula únicamente en la letra inicial. Sin embargo, al tratarse de una marca registrada, es posible mantener su grafía original, YouTube, con la T mayúscula intercalada: "El vídeo se ha convertido en uno de los más vistos de YouTube".

En cualquier caso, el nombre de la plataforma se escribe en redonda, no en cursiva.

#RAEconsultas Lo ortográficamente correcto sería escribir «Youtube», solo con mayúscula inicial; pero los nombres registrados de aplicaciones tienden a mantener su grafía original (con la mayúscula intercalada), especialmente si aparecen junto a los símbolos ® o ™. Además, como… — RAE (@RAEinforma) May 5, 2025

Palabras relacionadas con la plataforma

Vídeo y video: las dos formas son válidas. La FundéuRAE recuerda también que tanto vídeo, con tilde, como video, sin tilde, son formas correctas. La elección depende de la pronunciación utilizada en las distintas variedades del español.

Seguidor, en lugar de follower: La recomendación se extiende también a follower, para el que existe una alternativa sencilla en español: seguidor. De este modo, se evita recurrir innecesariamente al término inglés: "El yutubero cuenta con más de dos millones de seguidores".