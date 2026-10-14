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Cultura

La palabra "yutubero" ya tiene sitio en español: así lo dice la RAE

La adaptación yutubero es la forma recomendada frente al anglicismo youtuber, que debe escribirse en cursiva.

La adaptación yutubero es la forma recomendada frente al anglicismo youtuber, que debe escribirse en cursiva.
YouTube letras | Archivo

Para referirse a las personas que publican vídeos a través de YouTube, la forma recomendada en español es yutubero, escrita en redonda. También puede utilizarse el extranjerismo youtuber, pero en este caso debe escribirse en cursiva por tratarse de una palabra inglesa que no se adapta a la pronunciación del español.

La adaptación yutubero incorpora el sufijo español -ero, equivalente al inglés -er, y permite formar el plural yutuberos. Se trata de una solución similar a la adoptada en palabras como bloguero o tuitero: "El yutubero ha publicado un nuevo vídeo sobre viajes".

YouTube mantiene su grafía original

En cuanto al nombre de la plataforma, lo recomendable desde el punto de vista ortográfico sería Youtube, con mayúscula únicamente en la letra inicial. Sin embargo, al tratarse de una marca registrada, es posible mantener su grafía original, YouTube, con la T mayúscula intercalada: "El vídeo se ha convertido en uno de los más vistos de YouTube".

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En cualquier caso, el nombre de la plataforma se escribe en redonda, no en cursiva.

Palabras relacionadas con la plataforma

Vídeo y video: las dos formas son válidas. La FundéuRAE recuerda también que tanto vídeo, con tilde, como video, sin tilde, son formas correctas. La elección depende de la pronunciación utilizada en las distintas variedades del español.

Seguidor, en lugar de follower: La recomendación se extiende también a follower, para el que existe una alternativa sencilla en español: seguidor. De este modo, se evita recurrir innecesariamente al término inglés: "El yutubero cuenta con más de dos millones de seguidores".

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