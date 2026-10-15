"Cavilar" o "cabilar": la RAE aclara cuál es la forma correcta de escribir este verbo

El español cuenta con numerosos verbos para expresar la acción de pensar, pero no todos se escriben como a veces se pronuncian. Es el caso de "cavilar", una palabra que puede generar dudas ortográficas y que la Real Academia Española (RAE) recoge en su diccionario con el significado de "pensar con intención o profundidad en algo".

La forma correcta es cavilar, con uve, mientras que "cabilar", con b, es una grafía incorrecta. Este verbo procede del latín cavillāre y puede utilizarse tanto como transitivo como intransitivo.

Qué significa "cavilar"

Según la definición de la RAE, "cavilar" consiste en pensar detenidamente sobre una cuestión, reflexionar acerca de algo o dedicar tiempo a considerar una idea. Es un verbo que se emplea cuando alguien medita sobre un asunto, le da vueltas a un problema o trata de encontrar una solución.

Por ejemplo, son correctas frases como "Estoy cavilando cómo podemos darle la sorpresa", "Lleva toda la tarde cavilando sobre qué decisión tomar" o "Después de mucho cavilar, encontró una solución".

Entre sus sinónimos se encuentran pensar, reflexionar, considerar, meditar, discurrir y rumiar, aunque la elección de uno u otro depende del contexto.

Cómo se conjuga el verbo

Para evitar errores, conviene recordar algunas de sus formas verbales. El infinitivo es "cavilar", el gerundio es "cavilando" y el participio es "cavilado". En los tiempos compuestos se utiliza el auxiliar correspondiente, como en "haber cavilado" o "había cavilado".

En definitiva, cuando se quiera expresar la idea de pensar con profundidad o detenimiento, la forma adecuada es "cavilar", siempre con v.

#RAEconsultas Sí, son voces de la misma familia léxica. El verbo «cavilar» ('pensar con intención o profundidad en algo') procede del latín «cavillāre» y el adjetivo «caviloso, -sa» ('que cavila') procede del latín tardío «cavillōsus», forma derivada de ese verbo. — RAE (@RAEinforma) March 3, 2022

"Cavilar" y "caviloso"

El verbo "cavilar" también está relacionado con el adjetivo "caviloso", -sa, que significa "que cavila". Así lo explica la RAE, que aclara que ambas palabras pertenecen a la misma familia léxica.

Según la Academia, "cavilar" procede del latín cavillāre, mientras que "caviloso" deriva del latín tardío cavillōsus, una forma derivada del mismo verbo. De este modo, ambas voces comparten un origen y están vinculadas por su significado.