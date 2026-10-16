El español Jorge Fornés firma la portada de la nueva edición de 'Batman: Año Uno'

Batman: Año Uno. Una de las mejores obras del cómic internacional. Historia de culto. Escrita por el legendario Frank Miller y dibujada magistralmente por David Mazzucchelli, que redefinieron el origen del personaje con una historia noir y policiaca. Incluyendo un comisario Gordon demoledor y visceral.

La saga se publicó en formato de grapa mensual a lo largo de cuatro números, entre febrero y mayo de 1987, dentro de la serie regular Batman (números 404 al 407). Su impacto hizo que a partir de ahí se haya reeditado como historia singular y mil veces analizada. Un dato curioso: la serie mensual de Batman vendía 75.000 copias por número antes de este cómic. Con Año Uno pasó a 193.000 copias vendidas por ejemplar. Y como tomo recopilatorio es un bestseller que suma millones de compras por todo el mundo. Con eso se dice todo.

Como ya hemos hablado muchísimo de este Año Uno en otras reseñas, hoy centramos el tiro en la edición y en un detalle concreto. Empezamos por la portada, primera gran novedad, y la misma ha sido dibujada por el genio Jorge Fornés, que no solo está dejando portadas para el recuerdo en todo tipo de cabeceras, sino que tiene obras ya de culto como el Rorschach de Tom King o el Batman en el que él mismo participó en su día con el propio King.

Esta es la portada que ha firmado Jorge para esta nueva edición.

Fornés lo anunció así en sus redes:

Illustration for the Spanish B&W special edition of Batman Year One by @PaniniComicsEsp pic.twitter.com/315lziKDUO — Jorge Fornés (@jfornes74) August 4, 2026

Una portada que se adapta perfectamente a lo que era Año Uno con simpleza y a la vez majestuosidad. No necesita más Jorge. La batseñal y el propio Batman. Limpieza y eficacia. Además, a nadie se le escapa que el dibujo de Jorge bebe mucho de la herencia de David Mazzucchelli.

En Libertad Digital hemos hablado con el propio Jorge Fornés para saber su opinión de primera mano:

" Los editores de Panini buscaban algo que diferenciara su edición de las múltiples que ya habían sido editadas en España y me propusieron hacer una portada especial para esta, que además se publicaba por primera vez en blanco y negro. Se que aquí no es muy habitual que otro artista haga la portada de una edición de material antiguo pero en USA sí lo es, así que decidí hacerlo porque era por supuesto para mí un gran honor. Batman year one es una de mis obras de referencia de dos autores que son casi mis principales influencias y porque así los lectores que ya disponían de una edición anterior tenían un incentivo extra para hacerse con esta. Así que muy contento con el resultado y espero que sirva para que aún más gente descubra este cómic referencial del medio"

De la edición destaco dos cosas fundamentales que hacen que ese blanco y negro cumpla su función. El papel, offset, poroso, el que debe ser para esta obra. No podía ser de otra manera. Y en segundo lugar, los extras. Extensos, completos, que aportan. Lo que necesita un coleccionista o completista que tiene esta obra en varias ediciones y quiere tener una más, en este caso sin color.

Como bien dice Jorge en sus declaraciones, se tenía que dar algo nuevo a los lectores y creo que sí se ha conseguido ofrecer ese puntito más que se necesita para hacerse con esta obra. ¿Peros? De la obra en sí, ninguna. De portadón de Jorge, tampoco. Lo único que separa a esta obra de los fans del cómic es que ha sido reeditada en decenas de ediciones. Por lo demás, no hay fallo.

Conclusión: descubrir Año Uno a estas alturas es imposible. Material para coleccionistas que quieran una edición más de una de sus obras preferidas. La portada de Jorge, un detalle más que suma muchísimo. Si gustan, disfruten de la lectura.

+Apartado técnico del cómic: guion de Frank Miller, dibujo de David Mazzucchelli, portada de Jorge Fornés, contiene Batman 404-407 y material de Batman Year One: Deluxe Edition, editorial Panini, 144 páginas, cartoné tapa dura y un precio de 30 euros.