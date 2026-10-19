Beatificados veinte religiosos asesinados por el "odio a la fe" del bando republicano

La catedral de Ibiza acogió el pasado sábado la primera ceremonia de beatificación celebrada en Baleares, en la que la Iglesia Católica ha reconocido como mártires a veinte sacerdotes de la diócesis asesinados durante los primeros meses de la Guerra Civil por el "odio a la fe" y un escenario de "persecución" del bando republicano. La celebración fue presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, en representación del papa León XIV.

Los veinte religiosos, destinados en distintas parroquias de Ibiza y Formentera, fueron asesinados entre agosto y septiembre de 1936. La mayoría murieron el 13 de septiembre en el castillo de Ibiza, en los conocidos como 'fets des Castell'. Entre ellos estaba Juan Torres Torres, nacido en Vila en 1912 y asesinado a los 24 años, apenas 37 días después de asumir la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en Formentera. Otros, como Antonio Tur Costa y Antonio Roig Guasch, también fueron asesinados fuera del castillo.

La causa se inició en 2008 y el papa León XIV autorizó el decreto de reconocimiento del martirio el pasado 18 de junio. El obispo Vicent Ribas ha destacado que son los primeros mártires oficialmente reconocidos de la diócesis. Como recuerdo permanente, el Obispado prevé instalar un retablo conmemorativo junto al presbiterio de la Catedral de Ibiza, que se financiará mediante una suscripción popular.

Estos 20 asesinatos se enmarcan en un contexto de las mayores persecuciones que ha sufrido la Iglesia Católica en más de dos mil años. Y es que, en España, en tan solo tres años, de 1936 a 1939, durante la Guerra Civil, el bando republicano asesinó a 12 obispos, un administrador apostólico, 4.184 sacerdotes y seminaristas, 2.365 religiosos, además de 297 monjas, haciendo un total de 7.000 asesinados.

Este "odio a la fe" señalado por el Pontífice ha estado presente durante los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez y en la extrema izquierda, que maniobra constantemente para amordazar la religión católica en los colegios españoles. Y todo ello, sin olvidar el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para desbaratar el Valle de los Caídos y remover el pasado de España.