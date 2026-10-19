La filóloga Cristina Sánchez ocupa la silla 'p' de la RAE en sustitución de Francisco Rico

La filóloga Cristina Sánchez López (Madrid, 1966) ha ingresado este domingo como académica en la Real Academia Española (RAE) con un discurso dedicado a la gramática como "cartografía del idioma", que explora "un mundo que no está fuera sino dentro de cada uno" y ha subrayado que "quedan aún territorios ignotos esperando ser descubiertos".

"Las gramáticas son mapas que dibujan el mundo interior que nos habita", ha dicho Sánchez ante el pleno de la RAE, que la eligió el 27 de marzo de 2025 para ocupar la silla p, vacante desde el fallecimiento de Francisco Rico Manrique el 27 de abril de 2024.

La candidatura de Sánchez, catedrática de Lengua Española en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), fue presentada por los académicos Ignacio Bosque, Miguel Sáenz y Paloma Díaz-Mas.

Y ha sido el académico Ignacio Bosque el encargado de dar a la nueva académica la bienvenida a la institución y de responder a su discurso de ingreso en una sesión presidida por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Los estatutos y el reglamento de la RAE establecen que los nuevos académicos deben leer su discurso de ingreso en la corporación para tomar posesión de su plaza.

Tras dedicar unas palabras de reconocimiento a su antecesor en el sillón, la nueva académica ha afirmado que "si la lengua es un mundo que habita a cada individuo, el lingüista es el explorador que se adentra en él dispuesto a descubrir sus territorios".

Sánchez ha construido su discurso en torno a ese paralelismo: "Igual que el explorador que descubre el mundo dibuja un mapa, el lingüista que averigua cómo se articulan las piezas del puzle, cómo se construyen unidades más complejas y cómo se componen sus sentidos describe ese conocimiento en un tratado gramatical", ha dicho.

"El mapa —la ciencia— no es el territorio, sino una interpretación de sus propiedades; no es una simple fotografía, sino un retrato que demuestra la comprensión que logramos alcanzar de sus rasgos; no es el espejo que refleja la imagen, sino el modelo que nos permite explicarla", ha precisado.

Al mismo tiempo, ha alertado de que renunciar al conocimiento que la ciencia proporciona pensando que "sin él podremos seguir en el mundo y todo funcionará casi igual de bien, es renunciar a la inteligencia".

La filóloga, que fue profesora en la Universidad Autónoma de Madrid de 1993 a 2000 e investigadora visitante en las universidades de Harvard (Cambridge, Estados Unidos), La Serena (Chile) y Ca' Foscari de Venecia (Italia), ha analizado la evolución de las gramáticas de la lengua castellana, desde la de Antonio de Nebrija de 1492 a la última edición de la gramática académica, cuyos cuatro volúmenes suman cerca de seis mil páginas.

"Al igual que hoy nuestra imagen del mundo físico abarca todos los continentes, la imagen del mundo lingüístico interno que nos habita delimita con bastante nitidez todos sus diversos y complementarios componentes y niveles", ha descrito.

Experta en la variación gramatical en el mundo hispanohablante, Sánchez ha recordado que ésta es una disciplina reciente y con mucho recorrido por delante. "No disponemos, de momento, de un estudio de conjunto que ofrezca el mapa total de la variación sintáctica del español", ha dicho.

La nueva académica ha precisado que está "en construcción" el Atlas sintáctico del español y que, entre los posibles desarrollos futuros, cabe plantear la posibilidad de reunir en una obra de conjunto las numerosas aportaciones sobre fenómenos y sobre variedades.