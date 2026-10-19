¿"Transcurre" el tiempo o la persona?: la RAE responde

El verbo "transcurrir" suele generar dudas cuando se emplea para expresar cómo alguien pasa el tiempo. La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) recuerda que este verbo no significa estar en un lugar o una situación durante un tiempo y, por tanto, no es adecuado utilizarlo con una persona como sujeto.

Así, en frases como "El tenista transcurre sus días libres en compañía de amigos y familiares" o "Con esta actividad, el presidente transcurrió las horas previas a la celebración", lo correcto sería emplear otros verbos, como pasar, disfrutar o vivir.

Según el Diccionario panhispánico de dudas, transcurrir significa, cuando se refiere al tiempo, pasar o correr : "Transcurrieron las semanas y por fin un día me llamó" y cuando se aplica a un hecho o acontecimiento, llevarse a cabo o tener lugar. Por ello, se construye con un sujeto que designa el periodo que pasa, como en "Transcurrieron varios días sin noticias", o el acontecimiento que se desarrolla, como en "La jornada transcurrió con tranquilidad".

El verbo «transcurrir» no tiene el valor de 'estar en un lugar o una situación durante un tiempo' y no es adecuado que vaya con un sujeto de persona. #recoFundéu ❌ El tenista transcurre los días con amigos

✅ El tenista pasa los días con amigoshttps://t.co/5SvNMuEA1X pic.twitter.com/xWapM4GssP — FundéuRAE (@Fundeu) October 13, 2026

Se trata de un verbo terciopersonal, cuyo sujeto es siempre un periodo de tiempo o algo que acontece o se realiza. Así pues, no es correcto emplearlo con un sujeto de persona, a diferencia de lo que ocurre con el verbo sinónimo pasar, que sí permite esta construcción.

La Real Academia Española (RAE) recoge estos mismos significados en su diccionario y señala que el verbo se utiliza en tercera persona, además de en infinitivo, gerundio y participio.

Cómo utilizar correctamente el verbo "transcurrir"

Para evitar este error, la FundéuRAE recomienda recurrir a alternativas como pasar, disfrutar o vivir, según el contexto. De este modo, sería adecuado escribir "El tenista disfruta de sus días libres en compañía de amigos y familiares" o "Con esta actividad, el presidente pasó las horas previas a la celebración".

También es correcto decir "Cuenta qué edad tiene y cómo pasa sus días". En cambio, si el sujeto es el propio periodo de tiempo, sí puede utilizarse transcurrir: "Cuenta qué edad tiene y cómo transcurren sus días".