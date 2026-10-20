La RAE aclara si es correcto decir "en base a": esta es la expresión que recomienda utilizar

El uso de las expresiones "en base a" "con base en" está muy extendido en el español, especialmente en el lenguaje periodístico, jurídico y administrativo. Sin embargo, aunque ambas construcciones se consideran válidas, la Real Academia Española (RAE) recomienda recurrir a otras fórmulas más tradicionales, como "sobre la base de", "de acuerdo con" o "basándose en". En cambio, hay una variante que sí debe evitarse: "con base a".

¿Es correcto decir "en base a"?

Según explica la RAE en el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), la expresión «en base a» es admisible, ya que se ha extendido por todas las áreas hispanohablantes y es frecuente en diferentes contextos. No obstante, se considera menos recomendable que otras alternativas tradicionales.

Consulta de la semana | ¿Se puede usar «en base a»?https://t.co/6f0yMbKN2q — RAE (@RAEinforma) July 2, 2019

Esta locución se utiliza con el sentido de "con apoyo o fundamento en" y aparece habitualmente en textos informativos, económicos y jurídicos. Por ejemplo, es frecuente encontrar frases como: "La planificación educativa se hará en base a lo que han elegido las familias".

Aunque esta construcción no se considera incorrecta, la Academia aconseja optar por otras expresiones que transmiten el mismo significado, como "sobre la base de", "a partir de", "en función de", "a la vista de", "a juzgar por", "según" o "de acuerdo con".

De esta forma, la frase anterior podría redactarse como: "La planificación educativa se hará de acuerdo con lo que han elegido las familias", sin alterar su significado.

"Con base en" también es válido, pero hay una alternativa

La expresión "con base en" también es correcta cuando se utiliza con el sentido de "con apoyo o fundamento en". Esta construcción comenzó a emplearse en el lenguaje jurídico y después se extendió a otros ámbitos. Actualmente, está bastante difundida, sobre todo en América.

Por tanto, no hay razones lingüísticas para censurar su uso. Aun así, la RAE señala que, en el ámbito culto, es preferible utilizar fórmulas como "sobre la base de", "basándose en", "a partir de" o "según".

Por ejemplo, en lugar de escribir : "Con base en las estadísticas y el desempeño reciente, la inteligencia artificial proyecta los posibles resultados", se puede optar por: "Sobre la base de las estadísticas y el desempeño reciente, la inteligencia artificial proyecta los posibles resultados".

Además, la construcción "con base en" tiene otro uso correcto: expresar el lugar en el que se concentran instalaciones o equipos y desde el que parte una operación. Es el caso de la frase: "Desarticulada una red de narcos con base en Marbella".

"Con base a": la expresión que debe evitarse

A diferencia de las dos construcciones anteriores, "con base a" no se considera correcta. La RAE distingue expresamente esta variante de "con base en" y recomienda no utilizarla.

La confusión puede deberse a la semejanza entre "con base en" y "en base a", dos expresiones admisibles que se emplean con el sentido de "con apoyo o fundamento en". Sin embargo, no se deben mezclar ambas fórmulas.

Por tanto, para expresar que algo se fundamenta en determinados datos, argumentos o circunstancias, lo recomendable es escribir "sobre la base de esos datos", "de acuerdo con esos argumentos" o "a partir de esas circunstancias".

En definitiva, "en base a" y "con base en" son expresiones válidas, aunque menos recomendables que otras alternativas tradicionales. La única de las tres que debe evitarse es "con base a".