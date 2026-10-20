Agustín García Calvo, cien años del Diógenes de Zamora

Vi dos veces a Agustín García Calvo (AGC) mientras estudiaba Filosofía en Granada. Si Tomás Calvo era la reencarnación de Aristóteles mientras traducía su De anima, AGC era Diógenes resucitado. El cínico ateniense era famoso por ser una especie de Sócrates con tendencia a la anarquía, la displicencia y la heterodoxia. Vestido con tres camisas abiertas hasta el ombligo, el ácrata zamorano desafiaba al frío y a la estética convencional. Los tiempos difíciles ideológicamente del franquismo habían creado filósofos fuertes como García Calvo, Antonio Escohotado o Fernando Savater, tipos que habían logrado que nuestros tiempos sean fáciles y, en consecuencia, plagados de filósofos debiluchos que nos traerán tiempos difíciles.

La fortaleza de AGC se mostraba en su fuerte personalidad vistiendo y pensando, ya que rechazaba ortodoxias, diccionarios y civilizaciones en pleno. Lo que le llevó a tener un enfrentamiento legendario con el filósofo argentino Mario Bunge, un físico que practicaba la filosofía analítica más ortodoxa, aunque de manera original, que le recriminó a AGC que fuera un irresponsable filosófico, un bocazas sofista, una especie de nihilista que a él, Bunge, le producía vergüenza ajena. En realidad, la polémica venía de lejos, ya que habían tenido un encontronazo en las páginas de El País sobre las matemáticas. Por mi parte, me encontraba tan alejado del anarquismo arbitrario de uno como del dogmatismo cientificista de otro, pero era bienvenido el debate polarizado, a años luz del consenso prefabricado de la actualidad, donde ambos serían cancelados por sus opiniones heterodoxas.

Por supuesto, la Universidad franquista lo expulsó y el Madrid democrático de Leguina le encargó la bandera y el himno de la Comunidad. No creía en la democracia liberal, pero recibió el Premio Nacional de Ensayo de 1990 por Hablando de lo que habla. Tradujo a Eurípides y Shakespeare. Escribió, literalmente, contra el tiempo, contra el poder, contra la democracia, contra la pareja, contra la paz, contra la realidad, contra el Estado. En AGC, la razón se volvía loca, esa forma de cordura a contracorriente. No lo digo yo, sino él mismo, que terminaba un soneto ("estraño" no es errata):

Siento que lo más mío es más estraño y que en mí la razón se vuelve loca

AGC ladraba en versos yámbicos y rechazaba uniformes mientras se paseaba con su uniforme de hippie de mayo del 68, haciendo de su heterodoxia una ortodoxia única e intransferible. Si polemizó con enemigos como Bunge, también lo hizo con amigos como Savater, que empezó siendo discípulo pero que, como los buenos discípulos, osó discutir con el maestro, también en tribuna pública de El País, cuando AGC reseñó duramente un libro de I. F. Stone sobre Sócrates. Es revelador que AGC, por una vez, no estuviera en contra de algo, sino que se manifestaba vehemente y literalmente A favor de Sócrates. Lo relevante no es que AGC criticase el libro del periodista norteamericano sobre el filósofo griego, sino que lo había hecho ¡sin leerlo! Pero olvidaba Savater que la coherencia es una virtud aburrida, pequeñoburguesa, casi viciosa, desde el punto de vista de la heterodoxia original, radical, salvaje y, sí, claro, arbitraria de AGC, al que todo rigor le parecía rigor mortis. Había un punto de coherencia, claro, en ser fiel a su compromiso con ejercer de francotirador gramatical desde la barricada de la insumisión. Pero hay que pagar un precio por mantenerse dentro de la sociedad burguesa por mucho que se la critique. Y ese precio es que hay algo de qué vivir una vez que uno ha renunciado a convertirse en asesino a sueldo, traficante de esclavos, narcoempresario o todo a la vez.

La disputa con Bunge y con Savater muestra la grandeza y la miseria del proyecto de vida y filosófico de AGC. ¿El franquismo y el constitucionalismo, la racionalidad y el irracionalismo están en el mismo plano de instituciones dogmáticas y, en el límite, fascistas? Tanto Bunge como Savater hacían enmiendas parciales a sistemas científicos y políticos, respectivamente, pero AGC hacía una enmienda a la totalidad. Como buen anarquista, sobre todo contra el Estado. Pero sin Estado no tendríamos sino una purga organizada por los más fuertes, más poderosos, más despiadados. Por eso, Hayek escribió en Camino de servidumbre que el laissez-faire había sido el error más importante del liberalismo.

AGC advertía contra lo que consideraba el delirio de sacrificar presente por futuro como si fuese Diógenes de Zamora horrorizado de que la polis, el Estado, la democracia, en suma, las instituciones más poderosas de su tiempo hubiesen acabado con la vida de Sócrates. A diferencia de Platón y su Sistema, AGC quiso homenajear a Sócrates elaborando un Antisistema. Hizo de la Insumisión un dogma y de la contradicción, un método. A pesar de todos sus defectos y limitaciones, nos queda en su ejemplo más que en sus textos una llamada a la libertad, la rebeldía y la autonomía contra todos los núcleos irradiantes que pretenden convertirse espuriamente en hegemonía. Desconfiar de AGC como filósofo y maestro es sencillamente comprender su advertencia contra todos los filósofos y maestros. Solo hay una forma de ser genuinamente garciacalviano, y no es hacer una imitación patética de sus patillas de bandolero y sus tres camisas de flores anudadas alrededor del ombligo, sino aprender que en la razón también hay locura, que en el núcleo de la filosofía están tanto Apolo como Dioniso, que representan ambos distintos momentos de la búsqueda ferviente, por lo tanto enloquecida, de la sabiduría. Es decir, que quien quiera ser filósofo tiene que ser en algún momento poeta y anarquista. Lechuza, serpiente y, como en la portada de sus libros, mariquita.