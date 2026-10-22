¿"DANA" o "dana"? Así se escribe correctamente según la RAE

Las dudas sobre cómo escribir determinados términos meteorológicos vuelven a aparecer cada vez que se producen episodios de lluvias intensas. Una de las palabras que más consultas genera es "dana", cuya escritura correcta ha cambiado de consideración con su incorporación al Diccionario de la lengua española en 2024.

La Real Academia Española(RAE) y la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) ofrecen las claves para saber cuándo escribir "dana" o "DANA", cómo formar su plural y qué diferencias existen entre esta voz y la expresión gota fría.

¿Se escribe "DANA" o "dana"?

Aunque "DANA" nació como una sigla formada a partir de la expresión "depresión aislada en niveles altos", actualmente también se puede escribir como un sustantivo común: "dana". Esta última es la grafía recomendada por la FundéuRAE y la que recoge el diccionario académico.

La actualización del Diccionario de la lengua española publicada en diciembre de 2024 incorporó "dana" en minúsculas, con el significado meteorológico de depresión en niveles altos de la atmósfera que, al quedar aislada de la circulación general, se mueve de forma independiente y puede provocar grandes perturbaciones con precipitaciones muy intensas.

Por tanto, lo adecuado es escribir "la dana", "una dana" o "las danas". No se considera apropiada la forma "Dana", con mayúscula inicial, salvo cuando la palabra aparece al comienzo de un enunciado.

También es válido mantener la grafía original como sigla: "DANA". En ese caso, debe escribirse íntegramente en mayúsculas y sin puntos.

El acrónimo «DANA» (formado a partir de «depresión aislada en niveles altos») se escribe, en principio, en mayúsculas, pero su escritura en minúsculas («dana») puede ser válida si alcanza el suficiente grado de lexicalización como nombre común. pic.twitter.com/SM5CBvPT6I — RAE (@RAEinforma) September 9, 2019

¿Cuál es el plural de dana?

El plural depende de la forma elegida. Cuando se utiliza dana como sustantivo común, se forma siguiendo las reglas habituales del español: "las danas".

En cambio, si se opta por la sigla "DANA", esta permanece invariable en los textos escritos. Así, se debe escribir "las DANA", y no "las DANAS", "las DANAs" ni "las DANA's".

Por su parte, la expresión "gota fría" forma el plural con normalidad: "gotas frías".

¿Es lo mismo una dana que una gota fría?

Aunque ambas expresiones se emplean con frecuencia para hablar de episodios de lluvias intensas, no son completamente equivalentes en su uso meteorológico.

La expresión "gota fría" se ha utilizado tradicionalmente para referirse a situaciones atmosféricas que pueden provocar precipitaciones abundantes y fenómenos adversos, especialmente en el área mediterránea. Sin embargo, su uso popular se ha extendido a episodios de lluvias torrenciales que no necesariamente están asociados a una "DANA".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) considera que el término gota fría puede resultar confuso por esa amplitud de significados. Una "DANA", en cambio, designa un fenómeno atmosférico más concreto: una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera.

Por eso, no todas las lluvias torrenciales están causadas por una "DANA" ni todas las "DANA" provocan precipitaciones intensas. En función del contexto, conviene elegir el término que describa con mayor precisión el fenómeno del que se está hablando.

De término meteorológico a palabra del año

La palabra "dana" ganó presencia en los medios de comunicación, especialmente tras las graves inundaciones que afectaron al este y al sur de la península ibérica a finales de octubre de 2024. Su repercusión y las dudas lingüísticas que suscita llevaron a la FundéuRAE a elegirla como palabra del año 2024.

Ya había sido candidata en 2019, aunque entonces no resultó ganadora. Su evolución refleja cómo un término empleado inicialmente en un ámbito técnico puede incorporarse al lenguaje general hasta convertirse en una palabra de uso habitual.