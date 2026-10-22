Iñaki Arteta sobre su documental de Gregorio Ordóñez: "Las víctimas son víctimas para siempre'"

El cineasta Iñaki Arteta ha hablado este miércoles en el programa Kilómetro Cero, de esRadio, sobre su documental de Gregorio Ordóñez. Arteta repasó la acogida de la película y la necesidad de contar a los jóvenes lo que fue el terrorismo. También explicó qué enseñanza deja, a su juicio, la figura del político donostiarra.

Gregorio Ordóñez fue asesinado en San Sebastián frente al bar La Cepa. Ordóñez sabía, debido a su compromiso político y su vinculación al Partido Popular Vasco, que su destino estaba escrito. Han pasado más de 30 años desde aquel crimen.

El documental de Arteta se estrenó en 2025 y el director explicó que, desde que terminó la producción, "se han hecho 80 pases de la película en distintos sitios de España y siempre con muy buena acogida".

El cine como herramienta de memoria

El cineasta Arteta defendió el cine como una herramienta para mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo y acercar a las nuevas generaciones historias como la de Gregorio Ordóñez. A su juicio, "el presente es mirar hacia adelante, mirar hacia atrás", ya que las víctimas forman parte de nuestra historia reciente e incluso de la historia personal de varias generaciones de españoles. En este sentido, destacó que el cine "es una herramienta con la que puedes transmitir cosas que […] la gente las entiende muy bien".

El director también reivindicó la honestidad en la reconstrucción de los hechos. Aunque el documental se ciñe a lo ocurrido, matizó que "el cine documental tampoco […] esquiva la posibilidad de manipulación". Tras recordar que hay dos películas en marcha sobre Miguel Ángel Blanco, explicó que su trabajo pretende "aportar desde el cine con mucha honestidad y acercándonos apegados a la realidad y sobre todo a lo más profundo de la realidad de las víctimas y de los supervivientes". El objetivo es que los jóvenes "entiendan que algo tan tremendo ocurrió en nuestro país".

Víctimas para siempre

Arteta advirtió de que "la verdad siempre […] ha estado en la cuerda floja". Según explicó, para el ultranacionalismo vasco abertzale es una cuestión estratégica adaptar lo ocurrido a su favor, "blanqueándolo y tergiversando".

Frente a esta situación, el cineasta subrayó que "las víctimas son víctimas para siempre y no solo las víctimas directas". El sufrimiento y el recuerdo, señaló, también alcanzan a los hijos e incluso a los nietos, que mantienen un sentimiento de recuerdo familiar muy intenso y muy duro, marcado por una injusticia que calificó de tremenda.

Lo que se cuenta a los jóvenes

La transmisión de la historia de ETA a las nuevas generaciones sigue siendo uno de los desafíos pendientes. Muchos jóvenes desconocen la banda terrorista ETA y la mayoría de ellos ni siquiera saben quién fue Gregorio Ordóñez.

Arteta reconoció que la situación en el País Vasco no se visualiza bien desde fuera de la comunidad y alertó de que "el odio a lo español, el odio al que no es nacionalista, el desprecio a las víctimas, eso sigue existiendo".

Sobre la enseñanza de este periodo en las aulas vascas, el cineasta afirmó: "Ya casi prefería que […] no se contara nada, es decir, que los jóvenes tuvieran la mente en blanco". De este modo, consideró que, al llegar a la edad adulta, podrían tener "por lo menos más criterio" para buscar la verdad.

La lección de Gregorio Ordóñez

Para Arteta, una de las principales enseñanzas de la figura de Gregorio Ordóñez es que "todo se puede cambiar". El director explicó que, cuando presenta la película, suele citar a un periodista francés de finales del siglo XVIII, al que no nombró, según el cual la gente normal no sabe que todo es posible.

Arteta situó a Ordóñez entre quienes creían que era posible transformar la sociedad y que "el progreso puede estar basado en […] la no violencia, en el diálogo, en el respeto a los demás".

"Gregorio era ese tipo de personas que creía que en el peor de los sitios de España en aquel momento [...] creía que podía cambiar las cosas convenciendo a los habitantes de la ciudad de que su opción era legítima, que era buena, era noble", explicó. El cineasta recordó que su ideología no era popular en el País Vasco y que "por eso le apuntaron durante tiempo hasta matarle".

Por ello, Arteta considera que "el mensaje más radical y más interesante es ese: todo se puede cambiar, no […] hay que dejar que otros cambien por nosotros".

Cuidado con los prudentes

La actitud de quienes optaron por esconderse durante aquellos años también centró parte de la reflexión del cineasta. Arteta lanzó una advertencia: "Cuidado con los prudentes". Según explicó, la prudencia puede esconder debilidad o incluso complicidad con lo que está ocurriendo. Ordóñez, en cambio, "lo de la prudencia se lo dejó olvidado, es decir, se puso delante", decidido a hacer llegar su proyecto a los ciudadanos.

Arteta calificó el comportamiento de la mayoría en el País Vasco de "nada ejemplar". Aunque reconoció que no se sabe qué habría sucedido en otro lugar de España, consideró que "colectivamente fue […] muy débil la respuesta". El director también quiso destacar a quienes sí actuaron con valentía, aunque lamentó que fueran pocos y que contaran con escaso respaldo: "Hay gente valiente, muy valiente, eso sí, pero muy pocos, y muy poco respaldados también".