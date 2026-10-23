"Nicho": qué significa esta palabra según la RAE y por qué no es lo mismo que "niche"

La palabra se utiliza para referirse a los huecos funerarios de los cementerios, pero también tiene otros significados y aparece en expresiones como "nicho de mercado".

Con la proximidad del Día de Todos los Santos, algunas palabras relacionadas con los difuntos y los cementerios cobran especial protagonismo. Una de ellas es "nicho", un término que recoge el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE) y que tiene varios significados, más allá de su uso en el ámbito funerario.

Según la RAE, "nicho" procede del italiano antiguo nicchio y es un sustantivo masculino. Su primera acepción es una concavidad en el espesor de un muro, para colocar en ella una estatua, un jarrón u otra cosa. Es decir, se trata de un hueco construido en una pared para albergar un objeto decorativo.

Sin embargo, la palabra también tiene un significado especialmente conocido cuando se habla de cementerios. En este contexto, un nicho es un hueco practicado en un muro para alojar algo dentro, especialmente el destinado a depositar cadáveres o sus cenizas. Por eso, es habitual encontrar este término en las instalaciones funerarias, donde los nichos sirven para colocar los restos mortales o las urnas con las cenizas de una persona fallecida.

Entre los sinónimos que recoge el diccionario académico figuran "hornacina", "hueco", "concavidad" y "oquedad" para su primera acepción, mientras que, en el ámbito funerario, pueden emplearse palabras como "sepultura", "sepulcro" o "tumba", aunque no siempre designan exactamente lo mismo.

Otros usos de la palabra "nicho"

La palabra no se limita al ámbito arquitectónico o funerario. También aparece en la expresión "nicho de mercado", habitual en economía, publicidad y negocios. Se utiliza para hablar de una parte específica del mercado que reúne a consumidores con necesidades, intereses o características particulares.

Por ejemplo, una empresa que vende productos exclusivamente para aficionados a un deporte minoritario puede dirigirse a un "nicho de mercado". En este caso, el término alude a un grupo concreto de posibles clientes y a una oportunidad comercial, no a un hueco físico.

También se emplea la expresión "nicho ecológico" en biología, donde hace referencia al papel que desempeña un organismo en su entorno. Este uso muestra cómo una misma palabra puede adquirir sentidos diferentes según el contexto en el que se utilice.

"Nicho" y "niche" no significan lo mismo

Otra cuestión que conviene tener en cuenta es la diferencia entre "nicho" y "niche". Aunque solo cambia una letra, ambas palabras tienen significados distintos en español.

La RAE recoge "niche" como un adjetivo coloquial y despectivo utilizado en Cuba, Honduras y Venezuela para referirse a una persona de raza negra. En Venezuela, además, puede aplicarse a una persona de baja condición, de conducta chabacana o de mal gusto, así como a algo tosco, vulgar o de mal gusto.

Por tanto, no debe confundirse esta voz con "nicho", que es la forma adecuada para hablar de una hornacina, un hueco funerario o una parte específica de un mercado.