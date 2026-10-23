Lo peor de 'La Revuelta' no fue ni Sánchez ni Broncano

Lo peor de la entrevista a Pedro Sánchez en La Revuelta no fue ni el rendido David Broncano, ni que se hiciera en Televisión Española ni la prevaricación que supone programarte a ti mismo en estas fechas en prime time. Lo peor fueron los revoltosos de La Revuelta. Revoltosos y revoltosas como la gaseosa, que hace cosquillitas con sus burbujitas.

La COVID nos sacó muchas vergüenzas, al pueblo español, aquellos descendientes de los del 2 de mayo, de María Pita, de Hernán Cortés, de Mariana Pineda o del padre Juan de Mariana. El Gobierno hizo con nosotros lo que quiso. Que a los españoles nos gusta armar el pollo es verdad. Que se nos calienta la boca, también. Que nos enfriamos tan pronto como nos calentamos, pues eso. Que somos contingentes frente al poder político ya nos lo contó José Luis Cuerda en Amanece, que no es poco en el año 89.

Y siendo como somos, sumisos, porque si no, no se explica que Sánchez haya llegado hasta aquí, desde 2019 Moncloa ha perpetrado más de 140 subidas de impuestos, está la cosa para manifestación diaria, los peores son los que tenían el pase para La Revuelta, los orgullosamente revoltosos. Como dijo el entrevistado, los de "la aldea gala". En fin, no me río porque podría pensar la gente que ya es 29 de noviembre y ha perdido el PSOE…

¡"Esta noche ha venido a divertirse" a La Revuelta el presidente del Gobierno! —presentación que le haría Pablo Motos si volviera a El Hormiguero—. Y empieza el programa con todo el público en pie, enfervorecido para recibir a un político que enchufó a su hermano, que ha sido condenado, que su mujer será juzgada y sus números dos, Ábalos y Cerdán, están en la cárcel.

Empieza la visita. Chiste con las joyas de Zapatero y RISAS SONORAS. Dice en serio: "Si gano te voy a renovar cuatro años más" y APLAUSOS CERRADOS al abuso político de los bienes públicos. Muchas bromas con "estás en tu casa, Pedro", con "qué nivel de dureza" quieres para la entrevista, o con que "si digo algo me dirán que soy un dictador": más RISAS y más APLAUSOS. La noche va como un tiro, un tiro en el pie porque el rodillo totalitario no hace rehenes. El mejor resumen de todo lo que pasó fue la imagen de un chaval punky, con la cresta flácida, sentado en primera fila en lo que parece un sofá de masajes, domesticado para el presidente. Y que encima protestó porque le han quitado una botella de agua… de agua.

El personaje más siniestro de la novela El manantial de Ayn Rand es Ellsworth Toohey, el gran intelectual que mueve los hilos del pueblo al que desprecia, del Club de Escritores, aquel que va destruyendo los pilares que sostienen una sociedad próspera sin despeinarse, sin mancharse. Un daño sibilino y exitoso. En una de las escenas más memorables humilla a sus enemigos a través de una comedia teatral. Ese humor que nos hace presenciar nuestra propia decadencia, nuestra muerte civil, pensando que hay que aplaudir, que es todo muy gracioso.

Si el programa se llamara el corral, el internado, los militantes o Corea del Norte, lo entendería. Pero ¿La Revuelta? Cada uno es muy dueño de darse la narrativa o el relato que quiera para sobrevivir. Pero que luego, un día, aunque sea muy lejano, no digan nada. A estas alturas de nuestra decadencia cultural todo está ya contado, resumido y titulado. Lo dicho: ¡Danzad, danzad, malditos!