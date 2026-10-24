"Cancerígeno" o "canceroso": la RAE aclara cuándo debe utilizarse cada palabra

La Real Academia Española (RAE) ha recordado que los adjetivos "cancerígeno" y "canceroso" no significan lo mismo, pese a que en ocasiones se utilizan de forma indistinta. La diferencia es importante, especialmente al hablar de enfermedades, tumores o tejidos afectados por el cáncer, ya que cada término expresa una idea diferente.

Según recoge el Diccionario de la lengua española, "cancerígeno" se refiere a aquello que puede provocar cáncer, mientras que "canceroso" designa lo que está relacionado con esta enfermedad o se encuentra afectado por ella. Por tanto, conviene distinguir ambos términos para evitar imprecisiones en el lenguaje.

El adjetivo «cancerígeno» indica que algo puede dar lugar a un cáncer, mientras que «canceroso» se refiere a lo relacionado con esa enfermedad, por lo que conviene no confundirlos. #recoFundéuhttps://t.co/wKPwpCxvx7 pic.twitter.com/BDBUOgowpM — FundéuRAE (@Fundeu) October 15, 2026

"Cancerígeno" es lo que puede provocar cáncer

La RAE define el adjetivo "cancerígeno" como aquello que puede provocar cáncer. Se utiliza, por ejemplo, para hablar de sustancias, productos o agentes que pueden causar esta enfermedad. Así, es correcto afirmar que un pesticida es cancerígeno si puede provocar cáncer.

Este término cuenta, además, con dos sinónimos: "carcinógeno" y "carcinogénico", que pueden emplearse para aludir a una sustancia o un agente capaz de producir cáncer.

"Canceroso" se refiere a la enfermedad

Por su parte, el adjetivo "canceroso" se aplica a aquello que tiene cáncer o pertenece o está relacionado con esta enfermedad. Es el término adecuado, por tanto, cuando se habla de un tumor maligno o de un tejido afectado por el cáncer, y no de algo que puede originarlo.

La Academia advierte de que este uso incorrecto aparece con frecuencia en la vida cotidiana. Entre los ejemplos que señala figuran expresiones como "Confirma que el papa León XIV tenía un tumor cancerígeno en el pulmón" o "El doctor de Biden confirma que le extirpó un tejido cancerígeno del pecho".

En estos casos, lo apropiado habría sido escribir "tumor canceroso" y "tejido canceroso", respectivamente, puesto que se hace referencia a la presencia de la enfermedad y no a la capacidad de provocar cáncer.

La misma distinción se aplica a otros contextos en los que se habla de tejidos afectados o de células relacionadas con la enfermedad. Por ello, expresiones como "células cancerosas" o "tejido canceroso" son adecuadas cuando se alude a células o tejidos que presentan cáncer.