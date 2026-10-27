"Crítica", "critica" y "crítico": la RAE explica cómo distinguir estas palabras

Las dudas sobre la escritura y el significado de algunas palabras son habituales en español. Una de ellas es la diferencia entre "crítica", con tilde, y "critica", sin ella, dos formas que pertenecen a la misma familia léxica, pero que desempeñan funciones gramaticales distintas. La Real Academia Española (RAE), recoge sus diferentes usos y significados.

"Crítica" con tilde

La forma "crítica", con tilde en la primera i, puede funcionar como sustantivo o como adjetivo femenino. Como sustantivo, se refiere al juicio que se hace sobre algo, especialmente sobre una obra artística, literaria o cultural. Por ejemplo, en la frase : "la película ha recibido buenas críticas", el término alude a las valoraciones que se han realizado sobre ella.

También puede designar como adjetivo, la actividad de analizar y valorar obras o situaciones, como sucede con la crítica literaria, o expresar un comentario negativo, un reproche o un ataque verbal. Así, cuando alguien afirma que una decisión ha recibido numerosas críticas, se refiere a las objeciones o valoraciones desfavorables que ha suscitado.

#RAEconsultas El adjetivo «crítico, -ca» admite gradación: «(situación) muy crítica», «bastante crítica», «más crítica», «menos crítica»... — RAE (@RAEinforma) January 29, 2021

Además, "crítica" es el femenino del adjetivo "crítico", que puede significar relativo a la crítica, pero también muy grave o decisivo, dependiendo del contexto. De ahí expresiones como "una situación crítica" o "una etapa crítica".

"Critica" sin tilde

Por su parte, "critica", sin tilde, es una forma del verbo criticar. En concreto, corresponde a la tercera persona del singular del presente de indicativo: "él critica" y a la segunda persona del singular del imperativo: "critica tú".

El verbo significa censurar o juzgar a alguien o algo. Por ejemplo, en "ella critica la decisión del Gobierno", la palabra expresa la acción de formular un juicio sobre esa decisión.

La diferencia se aprecia también en otras frases: "El periodista critica la obra" describe una acción, mientras que "el periodista publica una crítica de la obra" se refiere al texto o valoración que realiza.

"Crítico" también tiene varios significados

La RAE recoge, además, distintos usos de crítico, con tilde, tanto como adjetivo como sustantivo. Puede referirse a una persona que ejerce la crítica, como un crítico de cine o de teatro, pero también describir una situación de mucha gravedad, como ocurre cuando se afirma que el estado de un herido es crítico: " "El estado del herido es crítico y permanece ingresado en la UCI.""

Asimismo, puede aludir a un momento decisivo u oportuno: "la policía llegó en el momento crítico". En el ámbito de la física, el adjetivo se emplea para designar determinados puntos o magnitudes en los que se produce un cambio en el estado o las propiedades de un cuerpo, como sucede con el punto crítico o la temperatura crítica.