El País saca los colores a la Cadena Ser con la farsa de la librería Pérgamo, un falso caso Maricarmen

La librería Pérgamo, una de las librerías más antiguas y tradicionales de Madrid, lleva ocho décadas en el madrileño barrio de Salamanca. Esta semana anunció su cierre definitivo, previsto para noviembre, por la "presión inmobiliaria", según señaló el responsable de la misma, Pablo Cerezo, a Europa Press. Según explicaba, las propietarias del local han decidido no renovar el contrato de alquiler, aprovechando su vencimiento. "La presión de los alquileres es descomunal", aseguraba.

Cerezo visitó la Cadena Ser, donde le compraron ese discurso victimista del jóven librero que no puede pagar el alquiler del local. "La presión inmobiliaria nos está ahogando a todos", decía. Este martes, El País desvela la verdadera historia detrás de Pérgamo.

Ubicada en la calle del General Oraá, fue fundada en 1946 por los padres de las actuales propietarias. En enero de 2022, Ana y Lourdes Serrano decidieron jubilarse. Entonces, según publica El País, un inversor extranjero, Juan José Janeiro, visitó el establecimiento por casualidad y decidió adquirirlo para evitar su desaparición.

Para echar a andar el proyecto, en junio de 2022 se constituyó la sociedad Xeito Libreros SL, con Janeiro como administrador y Pablo Cerezo como apoderado. Durante esta etapa, las propietarias mantuvieron un alquiler muy por debajo de la media del mercado, unos 2.600 euros mensuales, con el fin de proteger el legado familiar.

Grietas entre los socios

Sin embargo, el conflicto estalló en varios frentes. Los socios se distanciaron y en 2024, sin que la familia fundadora lo supiera, Xeito Libreros registró en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el nombre, la caligrafía original, la línea y el color corporativo de Pérgamo. La concesión oficial se emitió a nombre de la sociedad en junio de 2025. Declaró que no creía que hubiera robado nada.

La situación se precipitó en agosto de 2025 con un impago puntual y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre nuevas condiciones o la compra del local, lo que motivó la retirada definitiva del respaldo financiero de Janeiro.

Estas semanas, Cerezo utilizó la situación de Pérgamo para abanderar reivindicaciones colectivas contra la presión inmobiliaria en Madrid, a pesar de que su casera nunca le había subido la renta. Aprovechó la acampada en Sol, tras el desahucio de Maricarmen, para hablar de una "especulación inmobiliaria" que no era. El Grupo Municipal Socialista criticó que la librería tuviera que abandonar su local y exigió al Ayuntamiento de Madrid "medidas para proteger estos espacios culturales frente a la presión inmobiliaria".

Las herederas de la librería no cabían en su asombro cada vez que escuchaban a Cerezo la presión inmobiliaria. En redes sociales, repetía su argumento junto a políticos de izquierdas.

Cerezo asegura que se llevará el proyecto con él, a pesar de ser un negocio que ha pertenecido a la misma familia durante 80 años. Reitera que ha sido "una apuesta política para preservar espacios de encuentro en la ciudad" y afirma que la marca, registrada sin el conocimiento de la familia, se trasladará con él allá donde vaya. Mientras tanto, las herederas de los fundadores defienden que la esencia del local pertenece a sus 80 años de historia en el barrio de Salamanca. Ana Serrano, titular del espacio, ya cuenta con diversas ofertas de otros sectores para mantener vivo el local de la calle General Oraá.