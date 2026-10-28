Diferencia entre "tesis" e "hipótesis": la RAE aclara el significado de cada término y cuándo se deben usar

Las palabras "tesis" e "hipótesis" aparecen en conversaciones, debates, investigaciones científicas y textos académicos. Aunque en ocasiones se emplean en contextos similares, tienen significados diferentes. La Real Academia Española (RAE) recoge ambas voces en el Diccionario de la lengua española y explica qué significa cada una.

Qué significa hipótesis

La RAE define "hipótesis" como una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Es decir, se trata de plantear una posibilidad de la que se extrae una conclusión.

El diccionario académico también recoge la expresión" hipótesis de trabajo", que define como la hipótesis que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella.

Este uso es habitual en el ámbito científico, donde una hipótesis sirve como punto de partida para investigar una cuestión y comprobar si la suposición inicial se sostiene. Por ejemplo, un investigador puede plantear una posible explicación de un fenómeno y estudiar después si los datos disponibles la respaldan.

Qué significa tesis

En el caso de "tesis", el diccionario académico recoge dos acepciones. La primera la define como una opinión o idea que se mantienen con razonamientos. Para ilustrar este significado, la RAE ofrece el siguiente ejemplo: "El fiscal sostiene la tesis de que ha sido un asesinato".

La segunda acepción se refiere al ámbito universitario: la RAE define tesis como el trabajo de investigación realizado al final de los estudios universitarios para obtener el título de doctor. En este contexto, también se utiliza la expresión "tesis doctoral". Por ejemplo, puede hablarse del director de tesis de un investigador o del tema sobre el que versa su trabajo.

Cuál es la diferencia entre tesis e hipótesis

La diferencia principal está en el significado de cada palabra. Una hipótesis es una suposición de la que se pretende extraer una consecuencia, mientras que una tesis es una opinión o idea que se mantiene mediante razonamientos.

Esta distinción también fue señalada por el periodista Juan Pablo Polvorinos en el informativo Es Noticia, de esRadio: "Una tesis no es lo mismo que una hipótesis", afirmó durante su intervención. Para explicar la diferencia, señaló que "una hipótesis expresa una condicionalidad, una tesis es otra cosa totalmente distinta y lo que expresa es la seguridad sobre algo".

La RAE distingue ambos términos por su significado: una hipótesis es una suposición de la que se extrae una consecuencia, mientras que una tesis es una opinión o idea que se mantiene con razonamientos. Por ello, no son intercambiables en todos los contextos.