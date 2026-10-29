"Jawelin", "Jaloguin", "Halowin": cómo se escribe Halloween según la RAE

La noche del 31 de octubre se celebra Halloween, una festividad en la que los disfraces, los dulces y las referencias al terror son protagonistas. La FundéuRAE recoge varias claves para escribir correctamente los términos relacionados con esta celebración.

Halloween, con mayúscula inicial y en redonda

Según la Real Academia Española (RAE), los nombres de las festividades se escriben con mayúscula inicial. Por tanto, la forma correcta es Halloween, con mayúscula, en redonda y sin comillas ni cursiva.

La palabra procede de la expresión inglesa All Hallows' Eve, que significa víspera del Día de Todos los Santos. Al tratarse de un nombre propio, conserva su grafía original en español, por lo que no debe adaptarse a formas como Jalowin, Jaloguin o Halowin.

El nombre inglés «Halloween» es acortamiento de la expresión «All Hallows' Even*» (Víspera de Todos los Santos). Al tratarse de un nombre propio, conserva la grafía de su lengua de origen y se escribe en redonda: «Hoy se celebra Halloween». * Variante de «eve» 'víspera'. pic.twitter.com/Y3PFbPJ8VN — RAE (@RAEinforma) October 31, 2025

En cambio, el adjetivo halloweenesco, utilizado para aludir a aquello relacionado con esta festividad, se escribe en minúscula y en redonda, ya que se forma mediante el sufijo español -esco.

¿Cómo se pronuncia Halloween?

La pronunciación de esta palabra también genera dudas entre los hispanohablantes. En inglés se pronuncia aproximadamente /jalogüín/, con acento en la última sílaba, aunque en español está extendida la pronunciación esdrújula.

Según explica la FundéuRAE, ambas pronunciaciones son válidas: se puede optar por la aproximación a la pronunciación inglesa o por la forma esdrújula asentada entre los hablantes de español.

Truco o trato y zombi

Una de las expresiones más características de esta noche es trick or treat, que utilizan los niños cuando van de casa en casa pidiendo dulces. En español, la traducción más asentada es truco o trato, aunque también se emplean otras fórmulas, como dulce o truco y dulce o travesura.

Otro término habitual en estas fechas es zombi, sin e final y con plural zombis. Esta es la adaptación al español preferible a las formas inglesas zombie y zombies. El diccionario académico define esta palabra como una persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería para dominar su voluntad.

Además, el término se utiliza en sentido figurado para referirse, por ejemplo, a aparatos informáticos infectados que pueden controlarse a distancia. En expresiones como aparatos zombi y bancos zombi, el sustantivo puede permanecer invariable, aunque también son válidas las formas en plural aparatos zombis y bancos zombis.