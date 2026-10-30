La RAE advierte sobre el uso de "el mismo" y "la misma" ¿Cuándo es mejor evitarlos?

La Real Academia Española (RAE) recomienda evitar el uso de "el mismo", "la misma", "los mismos" y "las mismas" cuando se emplean únicamente para hacer referencia a un elemento mencionado anteriormente. Aunque esta construcción es frecuente en el lenguaje diario, existen alternativas más naturales para expresar lo mismo sin recargar el texto.

Cuándo recomienda la RAE evitar "el mismo" y "la misma"

En su segunda edición, el Diccionario panhispánico de dudas señala que este uso anafórico de mismo es a menudo innecesario y estilísticamente desaconsejable. Por su parte, la Nueva gramática de la lengua española aconseja sustituirlo, siempre que sea posible, por demostrativos, posesivos o pronombres personales.

Así, en la frase: "Estudiarán el tamaño real de esta nueva población con el fin de averiguar la viabilidad de la misma", la RAE considera preferible escribir "averiguar su viabilidad". Del mismo modo, en: "El texto de la resolución y las opiniones sobre la misma pueden encontrarse en el sitio oficial", resulta más natural decir "las opiniones sobre esta". En el ejemplo: "Retirar 1.500 euros de la misma", referido a una cuenta bancaria, bastaría con escribir "retirar 1.500 euros de ella".

Se recomienda sustituir «el mismo» y «la misma» por demostrativos, posesivos o pronombres personales cuando tienen valor anafórico. #recoFundéu 🔷El texto y las opiniones sobre el mismo están aquí

✅ El texto y las opiniones sobre este están aquíhttps://t.co/dCHXYOy6PL pic.twitter.com/AqFXmkoWPY — FundéuRAE (@Fundeu) October 21, 2026

Otros usos correctos de "mismo"

La recomendación no implica que mismo y sus variantes sean incorrectos en todos los contextos. El adjetivo puede expresar identidad, igualdad o semejanza, como en "la misma persona", "El mismo trabajo" o "Vivían en el mismo barrio". También puede emplearse para reforzar una expresión, como en: "Lo hicieron ellos mismos", o con valor enfático, como: "El mismísimo gobernador".

Además, la expresión "lo mismo" tiene distintos significados según el contexto. En una comparación, puede equivaler a igual, como en: "No es lo mismo estudiar que trabajar", mientras que en el español coloquial puede significar tal vez o a lo mejor.

La RAE también señala que, en construcciones comparativas, el segundo término debe introducirse con que: "No es lo mismo un delantero que un centrocampista", y no con como o a. Asimismo, desaconseja el uso de mismo que como relativo explicativo en la lengua culta general, especialmente cuando puede suprimirse o sustituirse por expresiones como el cual o la cual.