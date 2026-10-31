Los dobles participios en español: la RAE aclara cuáles son los tres verbos que admiten dos formas

En español, algunos verbos presentan participios irregulares que se apartan de las terminaciones habituales. Sin embargo, solo tres verbos cuentan actualmente con dos participios válidos, uno regular y otro irregular: imprimir (imprimido e impreso), freír (freído y frito) y proveer (proveído y provisto). Así lo recoge la Real Academia Española (RAE), que explica que ambas formas pueden utilizarse en determinados contextos sin que una sea incorrecta por el mero hecho de resultar menos frecuente.

¿Qué son los dobles participios?

Los participios regulares se forman habitualmente con las terminaciones -ado o -ido, como sucede con amado, comido o reído. En cambio, los irregulares presentan formas que no siguen ese patrón, como hecho, roto o visto. En los tres verbos que señala la RAE conviven las dos posibilidades: imprimido e impreso, freído y frito, y proveído y provisto.

Esta particularidad también se extiende a algunos de sus derivados, como refreír o sobreimprimir. No obstante, no debe interpretarse que cualquier verbo con dos formas aparentemente similares admite necesariamente dos participios.

"Imprimido" e "impreso": ambas formas son correctas

En el caso del verbo imprimir, se pueden utilizar las dos formas en los tiempos compuestos. Por ejemplo, son válidas tanto la frase: "hemos imprimido veinte ejemplares" como "habían impreso las copias en papel fotográfico".

Sin embargo, la forma irregular impreso es la más frecuente y la preferida cuando el participio funciona como adjetivo, como en "un libro impreso en papel" o "los documentos impresos". También puede utilizarse como sustantivo, por ejemplo, en "han rellenado el impreso".

"Freído" y "frito": ¿cuál es la forma preferida?

El verbo freír también admite dos participios. Por ello, son correctas expresiones como "he freído un huevo" y "he frito un huevo". Ambas formas pueden emplearse en los tiempos compuestos y en la voz pasiva, como en "las empanadillas han de ser freídas dos horas antes" o "nunca había frito un huevo".

No obstante, la forma frito es mucho más habitual. Además, cuando se utiliza como adjetivo, es la opción adecuada: se dice "patatas fritas" o "un huevo frito", no freído en estos usos adjetivales.

"Proveído" y "provisto", otros dos participios válidos

El tercer verbo es proveer, que admite los participios proveído y provisto. Ambas formas pueden emplearse en construcciones verbales como "nos hemos proveído de todo lo necesario" y "se había provisto de abundantes víveres".

Al igual que ocurre con los otros dos verbos, las dos variantes son válidas, aunque provisto es la forma más frecuente y preferida cuando funciona como adjetivo. Por ejemplo, se puede hablar de "un almacén provisto de alimentos".

No todos los participios irregulares funcionan igual

La RAE también advierte de que estos casos no deben confundirse con los adjetivos procedentes de antiguos participios latinos, como "abstracto", "confuso", "correcto" o "tinto". Aunque estas palabras tienen un origen relacionado con formas verbales, hoy funcionan como adjetivos y no pueden utilizarse indistintamente como participios en los tiempos compuestos o en la voz pasiva de sus verbos correspondientes.

Por ejemplo, no se dice "han contracto matrimonio", sino "han contraído matrimonio". Tampoco se utiliza "son correctos por el profesor" para expresar una acción pasiva, sino "son corregidos por el profesor".