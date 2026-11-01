El verdadero origen cristiano del Día de Todos los Santos frente al paganismo

Su origen está arraigado en el cristianismo; surgió con la finalidad de poder honrar a todos los mártires cristianos que no cabían en el calendario litúrgico individual en el siglo catorce. Tuvo en un principio su origen en el 13 de mayo en el año 609 por el papa Bonifacio IV en honor a la Virgen María y a todos los mártires.

Posteriormente se fijó en el 1 de noviembre; en el siglo VIII, el papa Gregorio III dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro y, en el año 837, el papa Gregorio IV lo extendió de forma oficial en honor a la Virgen María y a todos los mártires a toda la Iglesia.

También tuvo la finalidad de cristianizar las festividades paganas como el Samhain de origen celta que coincide con el fin de la temporada de cosecha y el inicio del invierno.

No es lo mismo el día de Todos los Santos que el Día de los Fieles Difuntos, que se celebra el 2 de noviembre y en el cual se pide y se vela por todas las almas de los fallecidos que puedan estar en el purgatorio.

Tradiciones

En España esta festividad se vive de formas diferentes dependiendo de la zona, incluyendo tipos diferentes de gastronomía y tradiciones. En Cataluña las familias se reúnen y comen castañas asadas y panellets (dulces de almendras y piñones). En Galicia, Asturias y Castilla y León se celebran fiestas donde se asan castañas y se bebe vino. Y en la zona de Los Tosantos (Cádiz) los mercados se decoran con figuras de animales hechas con alimentos. En Castilla-La Mancha se celebran además las hogueras de las ánimas en zonas de montaña y pueblos pequeños.

Se mantiene dicha celebración en países como:

Filipinas

México

Guatemala

Otros países de Latinoamérica como Colombia, Perú, Bolivia y Argentina.

También en algunos países de Europa con influencia católica como Francia, Italia, Polonia, Portugal, Lituania o Austria.

Para la Iglesia este día se considera día santo de obligación de ir a misa para los más fieles excluyendo a enfermos. En muchas religiones y tradiciones alrededor del mundo es habitual encontrar un día o momento concreto del año para honrar a los muertos y recordarlos. Un día para traerlos de vuelta en conversaciones, fotos, rezos y pensamientos.

El más habitual y conocido es el Día de Muertos en México; el 2 de noviembre se celebra para honrar a los adultos fallecidos y el 1 a los bebés y niños. Las familias preparan a lo largo de los días altares con sus fallecidos en fotos y objetos, así como comidaque les recuerde a ellos, como ofrenda. En esta tradición se cree que durante las reuniones familiares para honrar a los muertos, los que aparezcan en estos altares volverán a estar presentes en este día.

Además de los altares, decoran con colores y guirnaldas de papel porque es un motivo de festejo el volverse a reunir con quienes más se echa en falta, también se celebran desfiles, se visitan panteones y cementerios y la música forma parte de la festividad.