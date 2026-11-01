Muere Miquel Navarro, figura clave de la Nueva Escultura Española, a los 81 años

El escultor valenciano Miquel Navarro ha fallecido a los 81 años. Nacido en Mislata en 1945, fue una de las figuras fundamentales de la Nueva Escultura Española y alcanzó reconocimiento internacional con una obra en la que las ciudades imaginarias, construidas a partir de pequeñas piezas modulares, ocuparon un lugar central.

Su trabajo también llegó al espacio público con esculturas y fuentes que forman parte del paisaje urbano de Valencia, entre ellas la conocida como Pantera Rosa y el Parotet. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Navarro desarrolló una producción que abarcó la escultura, el dibujo, la pintura y, en una etapa más reciente, la fotografía.

De la pintura a la escultura

Miquel Navarro nació en 1945 en Mislata, en la provincia de Valencia. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de la capital valenciana y comenzó su carrera artística como pintor. Sin embargo, a partir de 1972 se dedicó principalmente a la escultura, aunque mantuvo el dibujo como parte de su trabajo.

Su participación en 1980 en la exposición colectiva New Images from Spain, celebrada en el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, contribuyó a dar a conocer su obra en el circuito artístico internacional.

Seis años después recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas, uno de los principales reconocimientos de su carrera. En 2008 obtuvo también el Premio Julio González, otra de las distinciones destacadas de su trayectoria.

Las ciudades imaginarias

Uno de los elementos más reconocibles de la producción de Navarro fueron sus ciudades escultóricas. El artista comenzó a desarrollar esta línea de trabajo en 1973, mediante instalaciones compuestas por cientos de pequeñas piezas modulares.

Con materiales y formas diferentes, construía entramados que combinaban referencias industriales, rurales y geométricas. Las piezas, distribuidas en el espacio, componían ciudades a escala que el espectador podía recorrer visualmente y observar desde distintas perspectivas.

Estas instalaciones se convirtieron en una de las señas de identidad del escultor. A través de ellas desarrolló un lenguaje propio, basado en la repetición de elementos y en la combinación de volúmenes que evocaban edificios, torres, calles y otras estructuras urbanas.

Su obra también salió de los espacios expositivos para instalarse en calles y plazas. En Valencia, algunas de sus esculturas públicas adquirieron una especial presencia, como la popularmente llamada Pantera Rosa y el Parotet, dos de las piezas más conocidas por el público.

Museos internacionales

La producción de Navarro forma parte de las colecciones permanentes de importantes instituciones artísticas. Entre ellas figuran el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, el Centro Pompidou de París, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), en Valencia.

Su trabajo abarcó distintos materiales, formatos y disciplinas. Aunque la escultura fue el eje de su trayectoria, también realizó dibujos, acuarelas, serigrafías, pinturas, collages y fotografías.

Esta variedad puede verse en el fondo reunido por la Fundación Miquel Navarro, que conserva una amplia representación de las distintas etapas de su carrera. En los últimos años, uno de los proyectos vinculados al legado del artista fue la apertura de su Casa Taller en Mislata, la localidad donde nació. El espacio, convertido en sede de la Fundación Miquel Navarro, abrió sus puertas el pasado mes de junio después de cuatro años de trabajos de rehabilitación.

El origen del edificio se remonta a los años ochenta, cuando Navarro adquirió un antiguo almacén de productos de droguería situado en el histórico barrio de la Morería de Mislata. Durante más de cuatro décadas lo utilizó como taller y allí concibió y realizó buena parte de su producción escultórica, especialmente las obras de gran formato.