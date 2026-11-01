¿Se dice "escrito" o "escribido"? Solo una forma es válida y lo aclara la RAE

El verbo escribir tiene un participio irregular: escrito. Así lo recoge el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española (RAE), que señala que esta es la única forma válida en el español actual. Por tanto, lo correcto es decir "he escrito una carta" y no "he escribido una carta".

La duda surge porque muchos verbos forman su participio con la terminación -ido, como comido, vivido o partido. Sin embargo, escribir constituye una excepción, al igual que otros verbos que presentan formas irregulares.

"Escribido", solo con sentido irónico

Aunque no se admite como participio habitual de escribir, la forma escribido sí aparece en una expresión concreta: "leído y escribido". En este caso, puede utilizarse con sentido irónico, como en la frase "soy leído y escribido".

Esta expresión se emplea para referirse, generalmente con cierta ironía, a alguien que presume de tener cultura o conocimientos. Fuera de este uso particular, debe utilizarse siempre escrito.

#RAEconsultas El verbo «escribir» es hoy irregular en su participio, que no es «escribido», sino «escrito». El antiguo participio regular «escribido» solo es válido hoy en la loc. adjetiva de sentido irónico «leído y escribido», que significa 'instruido o que presume de serlo'. — RAE (@RAEinforma) September 9, 2022

La confusión con otros participios

La duda sobre "escrito" y "escribido" puede surgir también con otros participios de sonido similar. Es el caso de impreso e imprimido, dos formas que la RAE sí admite como válidas para el verbo "imprimir". Ambas pueden utilizarse en frases como "he impreso el informe del médico" o "he imprimido el informe del médico".

Ahora bien, se prefiere impreso cuando funciona como adjetivo o atributo, como en "el documento está impreso" o "un libro impreso en papel".

Algo parecido ocurre con el verbo freír, que admite los participios frito y freído. Por tanto, son correctas expresiones como "he frito las patatas" y "he freído las patatas". También se emplea frito como adjetivo, por ejemplo, en "un huevo frito".

No obstante, estos casos presentan una diferencia respecto al verbo escribir. Mientras que imprimir y freír admiten dos participios válidos, escribir solo tiene una forma correcta en el español actual: "escrito".