Influencer, déjà vu, AOVE, gordofobia, reduflación... Las nuevas palabras del diccionario de la RAE

La nueva edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE) —la número 24— ha incorporado un amplio número de palabras que se usan en nuestro día a día, muchas de ellas relacionadas con la salud y las nuevas tecnologías. Encontramos términos como influencer, pódcast, hantavirus, gordofobia, antiedad, basuraleza, docuserie, cardiosaludable o ecoansiedad.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española —Asale—, ha explicado que se trata del primer diccionario "nativo digital". Los dos volúmenes que componen la edición en papel —con 3.606 páginas y que editará Espasa— se han confeccionado a partir de la digital, y no a la inversa.

Desde la anterior —editada en 2014— se habían presentado nueve actualizaciones, pero ninguna de ellas se había trasladado al papel. La primera edición completamente renovada —que contiene un total de 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones— supone, ha dicho, "el acta de nacimiento de los diccionarios del futuro".

Novedades de la edición

Entre las nuevas entradas, más de 6.000 en total, figuran acrónimos —como AOVE y ceo (del inglés CEO)—, adjetivos —edadista, trans o performativo—, verbos —atrezar, esferificar o racializar— y sustantivos —antropización, bómber (un tipo de cazadora), fotogalería, macrogranja o narcolancha—.

Muchas de esas palabras están relacionadas con campos técnicos especializados como la medicina, la biología, la economía o el derecho, pero sobre todo encontramos acepciones vinculadas a Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías. Así, acepta términos como metaverso o inteligencia artificial.

La riqueza del español

Por otra parte, se han incorporado 1.490 gentilicios y 1.570 voces de uso exclusivo en países de habla hispana. Las acepciones que provienen de territorio americano ascienden a 20.672 en total. Podemos mencionar: acitronar, de México; bicisenda (que se usa en Argentina, Paraguay, Uruguay); cocotaxi, en Cuba; corillo, que procede de Puerto Rico; motoconcho, de República Dominicana; y puntabola, que llega desde Bolivia.

Durante el acto de presentación de la vigésimo cuarta edición del diccionario, cada uno de los directores o presidentes de las academias que componen la Asale ha subido al estrado para elegir una palabra del diccionario. Muñoz Machado se ha decantado por "tolerancia". "Representa los valores de convivencia y democracia", ha argumentado.

El representante de la institución mexicana —el último ganador del Premio Cervantes, Gonzalo Celorio— ha elegido asegunes (condiciones o reparos sobre un asunto), mientras que la academia venezolana ha elegido yisero; la panameña, sopocientos; la cubana, asere; la argentina, chepibe; la uruguaya, chivito; y la hondureña, nenequear.