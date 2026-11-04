"Meeting", "mitin" o "mitín": la RAE aclara cómo debe escribirse esta palabra

La palabra inglesa "meeting" aparece con frecuencia en los medios de comunicación para referirse a los actos políticos en los que los asistentes escuchan los discursos de los candidatos o representantes públicos. Sin embargo, la FundéuRAE y el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) recomienda sustituir este extranjerismo por la forma adaptada al español: "mitin" o "mitín".

La voz inglesa "meeting" se ha incorporado al español como "mitin", que hace referencia a una reunión de personas para escuchar discursos políticos. También puede utilizarse para aludir al propio discurso. Por tanto, en lugar de escribir: "El candidato ha participado en un meeting", lo adecuado es optar por "El candidato ha participado en un mitin". Otro ejemplo es: "La formación política celebró un mitin para presentar su programa electoral".

¿Cómo se escribe «meeting» en español? Lo más recomendable es emplear la forma adaptada «mitin»: https://t.co/r0xOIYTZ89. Esta grafía está perfectamente asentada e incluida en el diccionario académico desde 1914. Su plural es «mítines». pic.twitter.com/6Nxp46sumz — RAE (@RAEinforma) March 16, 2023

"Mitin" o "mitín": cuándo lleva tilde

Aunque la forma mayoritaria en todo el ámbito hispánico es "mitin", escrita sin tilde, en gran parte de América también se utiliza la variante "mitín", con acentuación aguda. Ambas formas son válidas y están recogidas en la Real Academia Española.

La diferencia responde a la pronunciación de la palabra. "Mitin" es una voz llana o grave, por lo que no lleva tilde al terminar en -n. Su plural es "mítines". Por su parte, "mitín" es aguda y lleva tilde porque termina en -n. En este caso, el plural es "mitines".

La recomendación académica también recuerda que estas formas deben reservarse para los actos políticos o los discursos relacionados con ellos. Cuando se quiere hacer referencia a una reunión, un encuentro o una concentración en sentido general, es preferible recurrir a términos propiamente españoles que expresen ese significado.

"Mitin" y "motín": dos palabras diferentes

Otra confusión habitual es la que se produce entre "mitin" y "motín", dos palabras que tienen significados completamente distintos y que conviene no utilizar indistintamente.

Mientras que "mitin" designa una reunión de personas para escuchar discursos políticos, "motín" se refiere a un movimiento colectivo de protesta, generalmente violento, contra una autoridad constituida. Es habitual encontrar este último término en noticias relacionadas con altercados en cárceles, revueltas o protestas contra las autoridades.