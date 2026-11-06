¿Se puede "cesar" a alguien o hay que "destituirlo"? La RAE aclara cúando se puede utilizar cada verbo

Los verbos "cesar" y "destituir" han cobrado protagonismo tras la destitución del presidente de Adif el 4 de noviembre de 2026. Esto ha provocado una discusión gramatical sobre su uso en la tertulia de Luis Herrero, en En Casa de Herrero, de esRadio. La duda era si un ministro puede cesar a alguien o si lo correcto es decir que lo destituye.

Sin embargo, no siempre está claro cuándo debe emplearse cada uno. La Real Academia Española (RAE) recoge ambos términos y explica sus diferentes construcciones.

La conversación arrancó con la noticia del día. Óscar Puente había anunciado su dimisión el día anterior en el Congreso de los Diputados, y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, había asumido sus funciones.

Qué significa "cesar" según la RAE

El diccionario académico recoge varias acepciones del verbo "cesar". Entre ellas, incluye la de acabarse o interrumpirse algo que dura un tiempo, como en: "El dolor cesará a los pocos minutos", y la de dejar de desempeñar un empleo o cargo. En este último caso, puede utilizarse en frases como: "Cesará en su cargo de entrenador a principios de año".

Tradicionalmente, este verbo se empleaba como intransitivo, es decir, la persona que deja de ocupar un puesto es la que cesa. Por ejemplo: "El presidente de la empresa ha cesado en sus funciones".

Sin embargo, la RAE también admite actualmente su uso como transitivo, con el significado de "destituir o deponer a alguien del cargo que ejerce". El propio Diccionario panhispánico de dudas ofrece el ejemplo: "Lo cesaron ayer". Aunque no se considera incorrecta, la recomendación académica es "destituir" cuando se quiere expresar que alguien obliga a otra persona a abandonar su puesto.

Qué diferencia hay entre "cesar" y "destituir"

La principal diferencia está en cómo se construye cada verbo y en quién realiza la acción. Por un lado, "cesar" puede utilizarse para indicar que alguien deja de desempeñar un cargo por decisión propia o por otras circunstancias: "El ministro cesó en sus funciones". También es válido emplearlo con el sentido de apartar a alguien de su puesto: "El presidente cesó al director".

Por otro lado, "destituir" es un verbo transitivo que significa separar o expulsar a alguien del cargo que ocupa. En este caso, la persona que toma la decisión es el sujeto de la oración y quien pierde el puesto es el complemento directo. Por ejemplo: "El Gobierno destituyó al ministro" o "La directiva destituyó al entrenador por los malos resultados".

El mismo dilema con "dimitir"

La misma tertulia dejó otra cuestión relacionada con el uso de los verbos que expresan la salida de un cargo: «dimitir» y «destituir» tampoco significan lo mismo.

La RAE define "dimitir" como renunciar a algo, especialmente a un cargo o empleo. Su uso habitual es intransitivo y suele construirse con la preposición "de": "El ministro decidió dimitir de su cargo".

El Diccionario panhispánico de dudas señala que todavía se conservan algunos usos transitivos antiguos de "dimitir", pero se refieren a aquello a lo que se renuncia, no a la persona que pierde el puesto. Por eso, no debe confundirse con "destituir".

Así, una persona dimite de su cargo, pero otra puede destituirla. No es adecuado utilizar "dimitir a alguien" con el sentido de expulsarlo de su puesto ni decir que alguien "ha sido dimitido" cuando se quiere expresar que ha sido apartado de sus funciones.