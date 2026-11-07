Cecilia de la Serna, sobre su padre: "Era capaz de concentrar varios siglos de historia de Madrid en unas pocas líneas"

Cecilia de la Serna, hija del periodista Víctor de la Serna, explicó el origen de Las calles de Madrid en una entrevista con Lucía Prieto en Kilómetro Cero, de esRadio, el 3 de noviembre de 2026. El libro, publicado a título póstumo, reúne las crónicas que el periodista, uno de los fundadores del diario El Mundo, dedicó en esta misma publicación a su ciudad natal.

Sus hijos han sido los encargados de presentar la obra publicada por la editorial La Esfera de los Libros. Cecilia de la Serna, periodista como su padre, firma además el prólogo. En la entrevista habló del libro homenaje que "hemos preparado la familia para mi padre", del criterio de la recopilación y de las dos crónicas que prefiere.

Una serie cortada de golpe

Víctor de la Serna murió en octubre de 2024. Su hija recordó que falleció de forma muy repentina y que la serie sobre las calles de Madrid que venía publicando en El Mundo se interrumpió de forma abrupta. Sus hermanos, su madre y ella empezaron a pensar qué podían hacer para conservar parte de su legado periodístico.

Material había de sobra. Según explicó, su padre había escrito tantísimo durante más de 50 años de carrera. La familia descartó buena parte de ese material con un criterio concreto: "queríamos algo que tuviera valor más allá de la actualidad". Las crónicas de periodismo internacional ya no estaban tan vigentes, y con la gastronomía pasaba algo parecido, porque "los restaurantes cierran y abren nuevos".

Buscaban, en palabras de Cecilia de la Serna, "algo que se pudiera seguir leyendo dentro de 20 o 30 años y conservara esa vigencia". Lo encontraron en la serie de crónicas de Madrid que él iba publicando semanalmente desde hacía 3 años. La eligieron porque "reunía además sus tres grandes pasiones": el periodismo, la historia y la ciudad de Madrid.

Las 130 calles, sin recortes

La familia optó por no hacer una antología. Cecilia de la Serna aclaró que el volumen no es una selección, porque "decidimos mantener las 130 calles íntegras".

Para ella, el Madrid que su padre retrata en esas páginas "es un Madrid que está en permanente transformación". El autor no se limitaba a explicar de dónde viene el nombre de una calle o qué ocurrió allí hace 200 o 300 años, sino que lo ponía en relación con el Madrid que él conoció: los restaurantes, los comercios, los personajes que allí paraban y los cambios socioculturales de la ciudad.

Releer esos textos en pleno duelo tuvo un efecto que la hija resumió así: "fue como estar hablando con él". Según contó, el proceso les permitió volver sobre textos que "ya habíamos leído, que ya conocíamos" y mirarlos de otra manera.

Una mirada sin nostalgia

Cecilia de la Serna destacó que la de su padre "no es una mirada puramente nostálgica". Le entristecía que desaparecieran algunos lugares tradicionales y era, en palabras de su hija, "un chamberilero además muy clásico". Pero "también era un gran defensor de la innovación y del progreso", y le fascinaba "que Madrid fuera cada vez más cosmopolita".

Esa curiosidad se nota también en la parte gastronómica, que su hija considera inseparable de su trayectoria. Según explicó, él también descubrió y retrató Madrid durante muchas décadas a través de los restaurantes, y le fascinaba "que en Madrid cada vez hubiera cocinas de más lugares del mundo". En el libro no hay calle en la que no aparezca una mención, aunque sea mínima, a algún restaurante, a algún cocinero o a algo relacionado con la gastronomía. Eso, añadió, "es muy marca Víctor de la Serna".

Un prólogo escrito como hija

Cecilia de la Serna aseguró que disfrutó escribiendo el prólogo, porque "era una forma también un poco de hablar con él casi". Con ese texto quiso contextualizar el libro y explicar por qué la familia había querido recopilar estas calles. Quería también "presentar a mi padre más allá de la figura que conocía la gente" y darle un toque más personal.

La portada, obra del equipo de la editorial, reproduce una placa de azulejo con el título. La familia, explicó, quería que se reconociera que era Madrid sin recurrir a algún gran monumento o a algo demasiado típico, "pero que se viera que era una calle madrileña".

De José Abascal a Hortaleza

Entre sus crónicas favoritas, Cecilia de la Serna citó todas las relacionadas con Chamberí, el barrio de los dos. La primera que eligió fue la que abrió la serie, la de la calle José Abascal. En el libro, su padre se propuso "recuperar las crónicas de Pedro de Répide y actualizarlas" un siglo después. La calle José Abascal todavía no estaba terminada cuando Pedro de Répide la reseñó, y Víctor de la Serna volvió sobre ella. Para su hija, es "un ejemplo muy bueno de cómo plasma esa transformación sociocultural" de la ciudad.

La segunda es la de la calle Hortaleza, donde el autor cuenta "la historia de un convento por el que a lo largo de cuatro siglos pasaron todo tipo de personajes". Su padre hablaba de prostitutas, monjas, sindicalistas y ocupas. Esa crónica, explicó, muestra cómo escribía: era capaz de "concentrar varios siglos de historia de Madrid en unas pocas líneas, con muchísimo rigor y con esa ironía tan suya".