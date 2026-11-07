¿Los emojis van antes o después del punto? La RAE aclara cómo deben escribirse

Los emojis se han convertido en habituales en los mensajes de WhatsApp, las redes sociales y los correos electrónicos. Una cara sonriente, un corazón o un pulgar hacia arriba permiten expresar emociones, matizar lo que se dice o transmitir una idea sin necesidad de utilizar palabras. Sin embargo, su presencia en los textos plantea algunas dudas, especialmente cuando coinciden con los signos de puntuación.

¿Deben colocarse antes o después del punto?

La Real Academia Española (RAE) aclara que los emojis son elementos extralingüísticos y que no pueden considerarse signos lingüísticos ni de puntuación, aunque en ocasiones se utilicen para sustituir palabras. Por tanto, no deben interferir en la puntuación necesaria para que un texto esté correctamente escrito.

La posición adecuada depende de la parte del mensaje a la que afecte el emoji. Si modifica todo el mensaje, lo recomendable es colocarlo después del signo de cierre del último enunciado. Por ejemplo: "Bueno, me voy a dormir. ¡Hasta mañana! 👋". En este caso, no es necesario añadir otro punto después del emoji.

En cambio, si afecta únicamente a uno de los enunciados y después hay otra frase, debe situarse antes del signo de cierre para evitar que parezca que también modifica al siguiente. Así, lo correcto sería escribir: "Estoy loco por ti 😍. ¿Quieres que cenemos juntos el sábado?".

La misma recomendación se aplica cuando el emoji aparece en mitad de una oración y coincide con una coma u otro signo de puntuación: debe colocarse delante de este. Por ejemplo: "Últimamente estoy muy cansado 😥, pero espero descansar este fin de semana".

Cuando los emojis sustituyen a palabras, la puntuación tampoco cambia: los signos deben mantenerse en el lugar que les correspondería si se hubiera escrito la palabra. Es el caso de frases como "Estoy en el 🚗, así que te llamo cuando llegue a 🏠". Además, la Academia recuerda que no conviene utilizar al mismo tiempo el emoji y la palabra que representa, ya que se produce una redundancia innecesaria.

Por otro lado, cuando se escriben varios emojis seguidos, ya sean diferentes o repetidos para expresar una emoción con mayor intensidad, no deben separarse mediante comas ni otros signos de puntuación. Así, se puede escribir "¡El domingo comemos macarrones con tomate y queso! 😄👏😋" o utilizar varios corazones consecutivos para transmitir cariño.

¿Emoji o emoticono?

Aunque en el lenguaje cotidiano se utilizan indistintamente, emoji y emoticono no designan exactamente lo mismo. Los emoticonos son combinaciones de signos de puntuación que representan expresiones o emociones y que, tradicionalmente, se leen inclinando la cabeza, como :-) , ;-) o :-(.

Los emojis, en cambio, son pequeñas imágenes o caracteres digitales en color que representan caras, objetos, animales, actividades o ideas. Algunos ejemplos son 😂, ❤️, 🚗 o 🍕.