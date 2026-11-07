Sánchez-Verdejo, sobre el sillón del diablo: "Recomendamos a cualquier visitante que no tiente a la suerte"

Javier Sánchez-Verdejo Pérez, doctor en Filología Inglesa y profesor universitario de literatura comparada, explicó el 5 de noviembre de 2026 en Kilómetro Cero, de esRadio, con Jaume Segalés, qué hay de cierto en la leyenda del sillón del diablo. Sánchez-Verdejo, especialista y apasionado del género literario de terror, ha estudiado el caso en profundidad junto a su compañera Victoria Arenas. Su relato separa lo que han podido documentar de lo que sigue perteneciendo al folclore.

Un sillón frailero y la primera cátedra de anatomía

Asier Rivera, del equipo del programa, introdujo el tema. Según explicó, se trata de un objeto real, un sillón frailero del siglo XVI que, tras numerosas vicisitudes, actualmente se puede ver en el Museo Provincial de Valladolid, en el Palacio de Fabio Nelli.

Rivera situó el origen de la leyenda en 1550, cuando se fundó en España la primera cátedra de anatomía humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, donde su director, Alonso Rodríguez de Guevara, gracias a un permiso real llevó a cabo las primeras disecciones humanas autorizadas en el reino. En ese contexto, aparece un estudiante de medicina sefardí portugués, Andrés de Proaza, que, según la tradición, fue condenado a la horca tras hallar en su casa el cadáver de un niño desaparecido al que había practicado una vivisección.

Antes de morir, siempre según el relato que recogió Rivera, Proaza confesó que poseía un sillón regalado por un nigromante navarro, al que ayudó a escapar de la Inquisición, que le otorgaba conocimientos médicos ocultos. También advirtió que todo aquel que se sentara en él sin tener la debida formación médica o intentara destruirlo moriría en un plazo de tres días. Sánchez-Verdejo precisó que Proaza transmitió las palabras del nigromante que le hizo llegar el sillón.

¿Qué hace un filólogo con una maldición?

Segalés, filólogo él mismo, le preguntó qué llevó a alguien de esta disciplina a estudiar un tema así. Sánchez-Verdejo recordó que la literatura comparada es un ámbito que establece relaciones entre textos literarios y cualquier otro arte, como puede ser el cine, la filosofía, la historia, la política, la religión, la mitología o la cultura popular.

Lo que les llamó la atención del caso, explicó, es que es de las pocas ocasiones en las que tenemos un objeto físico visitable. Empezaron por reunir lo publicado y encontraron sobre todo reseñas en periódicos, normalmente con carácter anual, que recordaban la existencia del sillón. Según señaló, "comprobamos que no había una investigación, como muy bien habéis dicho, académica, científica, universitaria que abordara el tema".

Dos bedeles y Luis Candelario

A la pregunta de si sentarse en el sillón puede costar la vida, el investigador respondió entre risas: "Mi consejo es que no lo pruebes". Explicó que la tradición sostiene que quien se siente en él sin los conocimientos médicos necesarios fallecerá, y que su equipo ha documentado la muerte de dos bedeles en el siglo XIX.

El caso más cercano en el tiempo es el de Luis Candelario. "Se sentó y justo al día siguiente desapareció", relató Sánchez-Verdejo, que añadió: "Hemos conseguido documentar su fallecimiento en el sur de Francia". Él mismo dejó abierta la interpretación: "Alguien puede pensar que es producto de la casualidad o que es producto de la maldición, (...) pero nosotros recomendamos a cualquier visitante que no tiente a la suerte".

Colgado boca abajo en una iglesia

Rivera recordó que el sillón llegó a estar colgado en una iglesia boca abajo y atado a la pared a una altura considerable. Sánchez-Verdejo explicó que fueron las autoridades quienes lo decidieron justo a raíz de la muerte de estos bedeles en el siglo XIX, para que nadie más tentara a la suerte, y que lo sujetaron con unas agarraderas.

Esa decisión explica también que se haya conservado intacto. "Hemos conseguido que llegue hasta nuestros días precisamente porque estuvo suspendido y nadie lo usó", señaló. Según dijo, nadie lo desvencijó ni lo quemó para calentarse en el invierno vallisoletano.

¿Hay algún veneno en el asiento?

Segalés planteó si podía haber una explicación física, como algún tipo de veneno que te raspe. El investigador contestó que no han documentado que esas muertes tengan una causa así: "Suponemos que es más una maldición". Desde una óptica racionalista, añadió, no existe ningún veneno impregnado en los brazos ni en el asiento del sillón.

Su explicación es otra. "Lo que ha pasado es que han coincidido una serie de muertes" cerca del sillón. A eso se suma la tradición, "que es muy conocida en Valladolid, por cierto", en torno a Proaza y a aquellos supuestos niños que murieron porque, según la leyenda, practicaba vivisecciones. Sánchez-Verdejo subrayó el peso de la Inquisición en el relato, ya que el hecho de que una maldición aparezca perseguida por el Santo Oficio le otorga un "marchamo de credibilidad" y un plus de tenebrismo.

Sin expediente de la Inquisición

Para la investigación consultaron en la Universidad, en el Ayuntamiento de Valladolid, en el museo y también "hemos estado buceando en el Archivo Histórico Nacional". El resultado, en lo que toca al proceso contra Proaza, es negativo por ahora. "Un expediente como tal de la Inquisición, aunque se asegura que fue quien lo condenó, no lo hemos encontrado". Pidió subrayar que eso es así "a fecha de hoy".

"No quiere decir que no exista o no lo podamos encontrar", matizó. Según contó, desde la publicación de su artículo "no son pocas las facultades de medicina que se han puesto en contacto con nosotros" para que expongan la investigación en charlas con imágenes.