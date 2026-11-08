Antolín de la Torre repasa en esRadio la obra maestra en la que Lubitsch ridiculizó a los nazis

Antolín de la Torre, 'Papá Oso' para los oyentes de Kilómetro Cero, dedicó su sección de cine del viernes 6 de noviembre de 2026 en esRadio a una comedia clásica. La película del día era To Be or Not to Be, Ser o no ser, y la repasó junto a Jaume Segalés, director del programa. El colaborador se presentó con modestia: dijo que no entiende de cine y que es "un niño de sesión continua".

De la Torre empezó por la ficha. Según explicó, "es una película de 1942, dura 99 minutos", y la dirigió Ernst Lubitsch. En su particular podio de directores, junto a John Ford, situó a Ernst Lubitsch y a Billy Wilder como "la flor y nata". Recordó también que Lubitsch murió en 1947, con solo 55 años.

Un falso Hitler por las calles de Varsovia

El argumento se sitúa en la capital polaca. La película se rodó en 1942, pero representa Varsovia durante el principio de la ocupación alemana. Según contó De la Torre, el arranque ya hace reír: "Ves a Hitler paseando por las calles comiéndose un pastel". El paseante era un actor caracterizado como Hitler, porque había una compañía de teatro en la que "hacían una parodia sobre el nazismo".

La trama gira después hacia el suspense. Durante la ocupación, un espía al servicio de la Gestapo quiere atrapar a todos los colaboradores de la resistencia. Los actores de la compañía aprovechan su oficio: se hacen pasar por el hombre de la Gestapo, mientras en realidad trabajan con la resistencia.

Un vestido de noche en un campo de concentración

De la Torre dedicó parte de su intervención al llamado 'toque Lubitsch', que definió como "cómo interpretar las cosas sin decirlas". Como ejemplo propuso una escena en la que la actriz protagonista "se presentaba en los campos de concentración con un vestido de noche".

En el fragmento que se emitió, el personaje de Carole Lombard defiende esa elección ante el director de la compañía: "A mí me encanta, creo que es un contraste tremendo". La discusión acaba en un choque de egos con su marido en la ficción, interpretado por Jack Benny. Ella le reprocha que siempre le roba el protagonismo y remata: "Si alguna vez tenemos un niño, no estaré muy segura de ser la madre". Benny responde: "Me sentiría satisfecho con ser el padre".

Para De la Torre, la película no cabe en un solo género. Señaló que "es una comedia negrísima, pero también es de aventuras", y recogió la descripción que otros han hecho de ella: "una mezcla entre los estilos de los hermanos Marx [...] y el de Mel Brooks".

Carole Lombard y Jack Benny, al frente del reparto

Además de Lombard y Benny, en el reparto figuran Robert Stack y Felix Bressart. De Bressart, el colaborador recordó que interpretó al padre de Hedy Lamarr en Camarada X. De Jack Benny destacó que "era un tipo que tocaba el violín muy bien" y que era amigo de los hermanos Marx.

La parte del repaso fue para Carole Lombard y duró un minuto. De la Torre contó que la actriz hizo más de 40 películas y relató cómo murió: había ido a vender bonos del Estado al lugar donde nació y, a la vuelta, el avión en el que viajaba se estrelló. Entonces estaba casada con Clark Gable, que, según explicó, lo sintió tanto que dejó el cine y se enroló en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde sirvió como artillero.

"Mi obra maestra"

Para el colaborador, el gran acierto de la película está en la sátira. "Lo más divertido sin duda es cómo Lubitsch se mofa de los seguidores ciegos y fanáticos de Hitler", explicó. De la Torre atribuyó al propio director, citando de memoria, estas palabras sobre su película: "No creo que los nazis hayan sido tan ridiculizados nunca mejor que en mi obra maestra". Y añadió otra frase que, según dijo, también pronunció Lubitsch: "Y solo espero que los nazis la hayan visto y también mi amigo Adolf".

El colaborador recogió además la valoración que la crítica ha hecho de la película: según contó, se dice que es la primera o la segunda mejor película antinazi hecha en Estados Unidos, junto con El gran dictador, de Charles Chaplin.

El 'remake' de Mel Brooks

La historia tuvo una segunda vida en la pantalla. De la Torre recordó que Mel Brooks hizo un remake en 1983, aunque no tiene dudas sobre cuál prefiere. Animó a los oyentes a buscar la original: "No dejéis de verla". Y comparó las dos versiones sin rodeos: "Nada que ver con este, este es fabuloso, fabuloso de verdad".