"Geoglifo", "jeroglifo" y "jeroglífico": ¿por qué no significan lo mismo? La RAE lo aclara

La lengua española está llena de palabras que, por su parecido, pueden llevar a confusión. Es lo que ocurre con "geoglifo", "jeroglifo" y "jeroglífico", tres términos que guardan cierta semejanza, pero que no significan lo mismo. La Real Academia Española (RAE) recuerda que la gran figura representada sobre un terreno se denomina geoglifo y que no es adecuado emplear en su lugar jeroglifo ni jeroglífico.

El Diccionario de la lengua española define "geoglifo" como una figura de gran tamaño realizada directamente sobre el terreno o con piedras, especialmente las que pertenecen a pueblos prehistóricos. Algunos de los ejemplos más conocidos se encuentran en las líneas de Nazca, en Perú, o en el desierto de Atacama, en Chile.

Por tanto, cuando se habla de una enorme figura de un animal dibujada sobre una colina, de formas geométricas trazadas en el suelo o de representaciones gigantes que pueden observarse desde el aire, el término adecuado es "geoglifo".

¿Cuál es la diferencia entre geoglifo, jeroglifo y jeroglífico?

La confusión aparece porque "jeroglifo" y "jeroglífico" sí están relacionados entre sí, pero pertenecen a otro ámbito. Ambos hacen referencia a los signos y a la escritura jeroglífica, como la que utilizaban los antiguos egipcios.

Así, un dibujo de un ave, un ojo o una figura humana empleado como signo dentro de un sistema de escritura puede ser un "jeroglífico" o un "jeroglifo". Por ejemplo, cuando alguien visita un museo y observa los símbolos grabados en las paredes de una tumba egipcia, está contemplando "jeroglíficos".

Además, "jeroglífico" tiene otros significados mucho más habituales en el día a día. También se utiliza para hablar de un pasatiempo en el que hay que descifrar un mensaje mediante dibujos, letras y símbolos. Es el caso de los juegos que aparecen en revistas o periódicos, en los que el lector debe averiguar una palabra o una expresión a partir de varias pistas visuales.

Por otro lado, esta palabra puede emplearse en sentido figurado para describir algo difícil de entender. Por ejemplo, cuando alguien recibe un mensaje lleno de abreviaturas y símbolos y no consigue descifrarlo, puede decir que aquello es un auténtico jeroglífico. Lo mismo sucede cuando una persona intenta leer una letra manuscrita prácticamente ilegible.

No sería correcto hablar de los "jeroglíficos gigantes de Nazca" para referirse a las figuras trazadas sobre el suelo. Lo adecuado sería decir "los geoglifos de Nazca". En cambio, sí puede afirmarse que "los niños han resuelto un jeroglífico en una revista" o que "la inscripción de la tumba egipcia está formada por jeroglíficos".