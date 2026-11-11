Españoles por el mundo

Me dice Garci que ha escrito un libro poniendo por las nubes a Gonzalo García Pelayo. Estupendo. No esperaba menos de alguien capaz de escribir con entusiasmo contenido sobre sus compañeros de profesión. Espero con impaciencia un ejemplar de su obra. Fui a comprarlo, pero no estaba disponible en las librerías. ¿Quién es Gonzalo García Pelayo? Es famoso por miles de cosas. Ha saltado la banca de grandes casinos del mundo en el juego de la ruleta, le bastó utilizar sus altos conocimientos matemáticos y ciertas técnicas de Pascal. Es uno de los grandes especialistas en números primos del mundo. La película The Pelayo cuenta con gracia e inteligencia sus aventuras por el mundo del juego y las probabilidades. Revolucionó la producción musical en los setenta y ochenta; José Mercé, Lole y Manuel, Amancio Prada, Sabina o la misma Rosalía podrían hablar sobre ese asunto mejor que yo. Ha escrito libros de éxitos. Ha apoderado a toreros famosos…

Y, sobre todo, Gonzalo García Pelayo es uno de los grandes del cine español. Es de los pocos maestros de maestros hoy vivos. Sigue siendo un gran creador. Es un gran director de cine. No es una vieja gloria; por Dios, no voy a citar aquí sus grandes películas del pasado, ni tampoco los libros que se han escrito sobre su cine, etcétera. Nada de eso es ahora relevante. Sólo me interesa destacar que Gonzalo García Pelayo es uno de esos miles de españoles que viven fuera de España, entre otras razones, porque aquí se desprecia la excelencia y la creatividad artística. O acaso no es digno de alabar que sólo en el último año Gonzalo haya producido y dirigido, se dice pronto, más de setenta películas sin financiación alguna del Estado. Sí, sólo por eso debería figurar en el santoral laico de quienes amamos el cine.

Todo eso lo ha hecho fuera de España sin otra ayuda que su talento, esfuerzo y coraje. ¡Coraje! Sí, no hay creatividad sin coraje. Que Gonzalo García Pelayo viva en el extranjero es fruto de mil circunstancias, pero hay una que no se puede pasar por alto. Es sólo un ejemplo de la terrible persecución que Sánchez, el totalitarismo sanchista y sus escuadras de matones en todas las instituciones del Estado, someten a los buenos ciudadanos españoles. Miles son los españoles que en los últimos ocho años han tenido que renunciar a vivir en España. ¿Quién no conoce a algún español con valía y talento viviendo fuera de España? Médicos, enfermeros, ingenieros, economistas, científicos, futbolistas, en fin, personas de alta cualificación profesional y humana han tenido que emigrar de nuestro país, mientras Sánchez los reemplaza por material humano de baja o ninguna cualificación profesional. Muchos de esos emigrantes, naturalmente, no volverán, entre otros motivos, porque han aprendido en cabeza ajena; sí, casi todos los que regresan, arrastrados por cantos de sirena, se lamentan con razón de haber tardado mucho en marcharse y regresar demasiado pronto.

España siempre se ha portado mal con los excelentes, dicen los sabihondos para quitarse el problema de encima. Falso. Ha habido otras épocas de la historia de España que se ha valorado el talento y, sobre todo, se ha hecho lo imposible para que los mejores permaneciesen en su patria. No es, pues, un problema baladí lo que estoy planteando. Los nuevos gobernantes que vengan, si consiguen desalojar del poder a esta terrible carcundia totalitaria que nos mata con delectación comunista, tendrán que crear ilusión, sí, mucha ilusión política, democrática, para que los mejores atraigan a los mejores. Ojalá nuestro amigo Gonzalo, le digo a Garci, regrese a España. Ojalá Abascal y Feijóo imiten a Javier Milei. Ojalá consiga crear condiciones similares a las que le hicieron a Gonzalo instalarse en la Argentina de Milei.