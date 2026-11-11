Pedro Fernández Barbadillo, sobre el calendario gregoriano: "Debía de ser un informe magnífico, pero se ha perdido"

Pocos saben que el calendario gregoriano tendría que llamarse calendario español. En la sección de la Noche de Cuesta de esRadio Carlos Cuesta y Nuria Richart junto al historiador Pedro Fernández Barbadillo cuentan la curiosa historia del calendario que hoy se usa en casi todo el mundo.

Según explica Barbadillo, en 1515 en la Universidad de Salamanca se idea un procedimiento matemático para lograr una medición anual que coincidiera con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol. En ese momento "la Universidad de Salamanca, que incluye también la Escuela de Salamanca, era uno de los centros universitarios más importantes del mundo".

El problema venía de lejos. El calendario juliano, que se usaba desde los tiempos de Julio César, arrastraba un retraso de 11 minutos y 15 segundos al año respecto a la hora astronómica. Sumados, esos minutos daban un día de retraso cada 128 años, una diferencia que a lo largo de los siglos se fue acumulando día tras día.

El desfase afectaba a la Pascua, la fecha más importante del año litúrgico. Entonces el Concilio de Nicea decide que la Pascua de Resurrección debe celebrarse en todas partes en la misma fecha, y que sea el primer domingo posterior al plenilunio de primavera. Con el retraso del calendario juliano, esa fecha se iba alejando. Cuando la diferencia rondaba ya los 8 o 10 días, se intenta poner de acuerdo a toda la cristiandad para elaborar un nuevo calendario.

El informe perdido de 1515

Entonces el papa Julio II convoca el V Concilio de Letrán, hacia 1515, para reformar la Iglesia y también para fijar ese nuevo calendario. El Papa y Fernando el Católico piden un informe a la Universidad de Salamanca, "donde ya había una cátedra de Matemáticas y Astrología desde el siglo anterior".

El trabajo se concluye y lamentablemente se ha perdido. Como comenta el historiador, en aquella época muchos documentos desaparecían porque solo existía un original.

El asunto siguió aplazándose con Lutero, Calvino, Zuinglio, Enrique VIII, las guerras de Italia y el Concilio de Trento. Fue Gregorio XIII, elegido en 1572 y "muy amigo de la monarquía hispánica", quien se animó a hacerlo. El Papa nombró una comisión en la que solo había un español: "un sacerdote, Pedro Chacón, que era matemático y que también provenía de Salamanca". En 1578 se aprobó un proyecto basado en un informe del matemático italiano Luigi Giglio, que se envió a diversos monarcas y universidades para que hicieran sus aportaciones. Richart precisa que "este informe del italiano se basa en el informe de los salmantinos". Barbadillo bromea con que "esto del espionaje industrial tampoco es nuevo".

La respuesta de los catedráticos salmantinos

Felipe II remitió el informe a la Universidad de Salamanca y también al ingeniero milanés Juanelo Turriano, el del ingenio para subir el agua a Toledo. La comisión se pronunció en 1580 y "le pareció excelente la propuesta de Giglio con alguna enmienda". Barbadillo comenta que los catedráticos advirtieron al Rey de que la propuesta "coincide sorprendentemente" con lo "que se remitió desde esta universidad a Roma en 1515".

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El colaborador subrayó el mérito del cálculo: "Estamos en el siglo XVI y no había ni satélites, ni relojes atómicos, ni nada de eso". Para compensar la pérdida de días se recurrió a los años bisiestos, y se excluyó de esa condición a los años que terminan un siglo, salvo que sean múltiplos de 400. Por eso, "desde que se adoptó este calendario solo ha habido dos años seculares bisiestos: 1600 y 2000".

Del jueves 4 al viernes 15

El Papa dictó una bula en febrero de 1582 y pidió que el calendario se implantara en octubre de ese año. Según Barbadillo, al parecer se escogió octubre porque es el mes con menos festividades religiosas. Del jueves 4 se pasó directamente al viernes 15.

En España la bula se aplicó por orden de Felipe II mediante la Pragmática sobre los diez días, firmada el 29 de septiembre en Lisboa, donde estaba el Rey tras anexionar el Reino de Portugal y ser reconocido como soberano por las Cortes de Tomar.

El salto dejó una anécdota con nombre propio. "Hay una curiosidad que es que Santa Teresa de Jesús muere el día 4, fallece la noche del 4 al 5, pero no es el 5, es el 15 de octubre", explicó. Barbadillo advirtió de que alguien podría pensar que el cuerpo estuvo expuesto 11 días, cuando en realidad esos días desaparecieron del calendario, algo que "hay que tenerlo presente cuando se hace historia".

El calendario de Felipe II, de Lima a Riad

"En los países católicos, la verdad, no hubo problemas", señala el historiador. Francia y los Países Bajos españoles lo aplicaron en diciembre de 1582; la Nueva España, al año siguiente, y Perú, en 1584. Los países protestantes se resistieron por tratarse de "un invento papista", pero acabaron rindiéndose ante "un calendario muy bien hecho, muy bien elaborado, que era muy cómodo y que estaba empezando a ser muy popular". El Ducado de Prusia lo adoptó en 1612 y el Reino de Dinamarca, en 1700.

Los ingleses no lo quisieron aplicar hasta mediados del siglo XVIII. Según Barbadillo, cuando la Cámara de los Lores aprobó la ley en 1751, para no reconocer su origen "la ley habla del calendario en uso", y después se distinguió entre el calendario OS (old style) y NS (new style).

En Rusia fue Lenin quien, en 1918, suprimió el juliano e introdujo el gregoriano. Cuando Richart recapituló qué calendario había implantado Lenin, Barbadillo completó la frase: "El calendario de Felipe II". La Iglesia ortodoxa siguió con el juliano, por lo que en Rusia la Navidad se celebra el 7 de enero. China lo adoptó en 1912, con la proclamación de la República, y Mao lo mantuvo en 1949.

El último país en adoptarlo fue Arabia Saudí, el 1 de octubre de 2016. "Han tenido que adoptar un calendario cristiano los guardianes de los Santos Lugares", comentó Barbadillo, que citó entre los motivos la posibilidad de pagar "menos días de trabajo a los funcionarios". Según su relación, hoy solo quedan fuera del calendario gregoriano Etiopía, Nepal, Afganistán e Irán.