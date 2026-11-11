De prostitutas a mujeres cultas: la verdad sobre la familia de Cervantes

La madre de Miguel de Cervantes pidió permiso para vender naranjas y paños fuera de España, se presentó ante las autoridades como viuda sin serlo y enseñó a leer y escribir a sus hijas. Así la retrata Isabel Castro, historiadora, antropóloga y autora de Las cervantas, de la editorial Crítica, en una entrevista en En Casa de Herrero, de esRadio.

El libro trata de las mujeres que rodearon al autor del Quijote. Castro explicó que el trabajo nació de un encargo de su marido, Juan Eslava Galán, para que indagara sobre la familia de Cervantes, sobre todo de las mujeres que rodearon su vida. Al leer las biografías clásicas encontró que "las hermanas, dos de sus hermanas, la hija y la sobrina eran tratadas como de prostitutas encubiertas" y como una carga para el escritor. Al revisar la documentación, aseguró, aparecieron "unas mujeres cultas que sabían leer y escribir".

Doce años entre embargos e inventarios

La investigación le llevó 12 años. Además de los pleitos y la documentación familiar, Castro señaló que hizo algo que no se había hecho: "Hacer un poco de arqueología doméstica", es decir, estudiar los muebles, los enseres, las joyas y los vestidos de la casa. Las fuentes fueron los embargos, los inventarios y los testamentos, sobre todo los embargos que le hacen a la familia Cervantes.

Uno de esos embargos llegó cuando Cervantes tenía cuatro años. Según la historiadora, "las mujeres tuvieron que salir al frente para sacar adelante un embargo y unas deudas que hizo el padre de Cervantes y lo metieron en la cárcel por eso". De esos inventarios sale, dijo, "una familia de clase media", con libros como la Gramática castellana de Nebrija, otros de medicina e instrumentos musicales: "objetos distinguidos de una familia culta".

Castro recordó también que a los primeros biógrafos del escritor "también les extraña que a la madre y a la hermana mayor de Cervantes sean tratadas de doñas".

Ante el Consejo de Cruzada

El episodio que más destaca la autora tiene que ver con el cautiverio de Cervantes en Argel. "Yo supongo que muchas madres fueron a solicitar al Consejo de Cruzada que les ayudaran a rescatar a sus hijos", explicó. La madre de Cervantes fue más allá: "Pero es que esta, además de hacer eso, que lo consiguió, es que solicitó exportar naranjas y paños al extranjero".

Según Castro, el permiso llegó, aunque recortado: "se la concedieron, no lo que ella pedía, pero un poco menos le concedieron". Y añadió la frase con la que resume el carácter de aquella mujer: "hay que tener desenvoltura y hay que tener agallas".

La historiadora insistió en que ese episodio se ha pasado por alto: "la madre de Cervantes exportó productos españoles al extranjero, es decir, pidió licencia". El dinero del rescate tampoco salió del padre. Castro señaló que las mujeres de la casa "aportaron el grueso del dinero para rescatar a sus dos hermanos", Miguel y el menor.

La toca de viuda

Para hacer esas gestiones, la madre de Cervantes recurrió a una treta. Según la autora, decidió "hacerse pasar por viuda porque a las viudas se las tenía más en cuenta y ella no era viuda cuando fue a solicitar". La escena que describe Castro es la de una mujer que "se presentaba la madre de Cervantes con su toca de viuda llorándole ahí a las autoridades".

Ese detalle pesó en su contra durante siglos. "Pero eso también lo tomaron muy mal los cervantistas, el que mintiera", recordó la historiadora, que mencionó también que se quitaban edad, aunque "yo a esas cosas no le veo tanta importancia".

El marido, en opinión de Castro, no ayudaba. "El padre de Cervantes es que yo creo que era un manta", afirmó. Explicó que "padecía de sordera progresiva" y que era cirujano barbero, por lo que necesitaba a alguien a su lado para escuchar a los enfermos: "Las hijas también sirvieron como auxiliares de clínica".

Una madre que enseñó a leer a sus hijas

En la otra rama de la familia estaba el abuelo paterno. Castro explicó que "el abuelo de Cervantes fue un jurista muy brillante" y que, a su juicio, "la sombra del abuelo se proyectó sobre las mujeres, sobre todo sobre la hermana mayor".

La formación de las hijas, sin embargo, corrió a cargo de la madre. Según la historiadora, "era una mujer con carácter que enseñó a sus hijas porque eran las madres las que enseñaban a leer y a escribir a sus hijas". Castro subrayó que ni la madre ni la hermana de Shakespeare, ni la madre ni la hermana de Lope de Vega sabían hacerlo.

La autora cree reconocer esa huella en la obra del escritor. Al leer a Cervantes, contó, encontró pasajes que le hicieron pensar: "Pues este es un consejo muy maternal". Puso como ejemplo "Límpiate la boca".

Una injusticia histórica

Para Castro, las mujeres de la familia Cervantes "han sufrido tal injusticia histórica" que ya era hora de abrir esa vía de investigación. Sobre la madre del escritor, su conclusión en la entrevista fue directa: "una mujer valiente, una mujer fundamental en la vida de Cervantes, su madre".