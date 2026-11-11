José Manuel de Ezpeleta, historiador, explica por qué no había sacas a Paracuellos los días despejados

El historiador José Manuel de Ezpeleta explicó cómo se organizaban las sacas que en noviembre de 1936 llevaron a miles de presos de las cárceles de Madrid hasta Paracuellos de Jarama para ser ejecutados. Lo hizo en el podcast de Historia de Libertad Digital Desmemoria Histórica, en un programa de esRadio publicado el 6 de noviembre de 2026 y conducido por Nuria Richart junto al historiador y escritor Pedro Fernández Barbadillo.

Richart lo presentó como uno de los mayores expertos en los hechos que hoy vamos a tratar, el historiador y comandante de Iberia José Manuel de Ezpeleta. Lleva estudiando las matanzas unos 25 años en números redondos y puede ser que el año que viene su libro ya por fin salga después de muchos vaivenes. El tema le toca de cerca: "Allí quien está es mi abuelo, que era teniente coronel de caballería retirado", recordó.

Las listas llegan a la Modelo

A los presos se les contaba otra cosa. Según Ezpeleta, la consigna que sale del Partido Comunista a los dirigentes y directores de las cárceles es que van a ser evacuados a Valencia o a Chinchilla.

El historiador atribuye la puesta en marcha de las expediciones del 7 de noviembre a Margarita Nelken. Según su relato, ella es la que se va al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de Seguridad y es cuando se encuentra papeles oficios firmados en blanco y es la que manda a los que están allí trabajando que rellenen esas listas, que después enviaba a las cárceles a través de los motoristas.

"Generalmente a la Modelo en concreto llega el mismo día 6 por la tarde", explicó. Ezpeleta asegura tener cantidad de testimonios, incluido de mi familia, que ya el día 5 no se dejaba a los familiares ni aproximarse a la cárcel. En la prisión se empiezan a cruzar datos con los ficheros que tienen y, cuando cuadran, a la 1:00, a las 2:00, a las 3:00 de la mañana, depende qué declaración cojas, se empieza a llamar por nombres en las galerías.

Diez horas desde la galería hasta los pinos

El cálculo del tiempo es uno de los datos que más ha trabajado. "Si le damos al cronómetro y lo paramos una vez que esa expedición de 100 o 500 presos, me da igual, llega al cementerio donde están los pinos, generalmente son de media unas 10 horas", señaló. Y lo resumió así: "Lo que dura una expedición de media 10 horas desde la Modelo".

Ese tiempo se explica por cómo se hacía la llamada. "Porque, claro, van llamando a la gente y hay uno que sale, otro que no sale, otro que no se entera, están medio durmiendo", describió. Preguntado por Richart si hubo quien fue en lugar de otro, respondió: "Sí, sí, hay muchos. Y hay muchos que ni contestan, con lo cual se van a salvar en principio".

Los nombrados bajaban al patio, donde les quitaban lo que llevaban porque a ellos les han dicho que van a Chinchilla. Después pasaban en pequeños grupos al rastrillo, que era el centro. Había que subirlos a los vehículos e identificarlos, y hubo gente que se intentaba escapar...

Gasolina, conductores y contraseñas

Para Ezpeleta, nada de esto era improvisado. "Gasolina, camiones, el conductor, el que sabe la contraseña de los puestos de control que hay desde la M-30 hasta Paracuellos, las autorizaciones, etcétera. Hace falta una infraestructura, y toda esa infraestructura ya existía", afirmó. Según él, procedía del Comité de Investigación Pública y fundamentalmente de Fomento, con la participación de otras checas.

Una pieza importante era el que iba en el coche valija, el que sabía el camino y tenía las contraseñas. En Paracuellos se sabía de antemano lo que iba a ocurrir entre dos y tres días antes. Un testigo del pueblo al que entrevistó el historiador, ya fallecido, le contó que la consigna en Paracuellos era: "Mañana hay besugo fresco".

En la salida por la calle Alcalá, hacia Canillas, Canillejas y Barajas, había controles y había que sabérselo. Ezpeleta recogió la anécdota de un jefe de control que no sabía leer: lo que le interesaba del permiso era que tuviera cuantos más sellos de sindicatos tuviera mejor. En Barajas pueblo había un control que era comunista. Y ese control comunista puso muchos problemas.

En las cuatro expediciones de la Modelo de los días 7 y 8 de noviembre se usaron autobuses, que eran de color verde, que luego se utilizaron como ambulancias, y camiones.

El parte meteorológico de las sacas

Uno de los hallazgos de su investigación relaciona las sacas con la meteorología. Si se estudia el tiempo, explicó, uno se da cuenta de que eran días nublados, de lluvia, con lo cual el frente no se mueve. Entonces los recursos del frente, como son camiones, gasolina, conductores, los traían a Madrid. Con cielo despejado la situación era otra: "En día despejado, no hay expediciones".

Fernández Barbadillo dedujo de ahí que hay una implicación innegable del Ejército, de la Junta de Defensa, en estas matanzas. Ezpeleta lo asumió: "La Junta de Defensa en sí no tenía medios, entonces tenía que cogerlos, extraerlos ¿de qué? Pues del Ejército, de las tropas, entonces traía los camiones, la gasolina, el conductor".

Un detector de metales entre los pinos

El historiador citó la declaración de posguerra de un mecánico del garaje de la Empresa Municipal de Transportes, que se encuentra un autobús con todos los cristales rotos y todo el suelo lleno de sangre. En el cementerio, en uno de los primeros días, pusieron alambres alrededor de todos los pinos que había entonces para hacer una especie de corral. Según Ezpeleta, en las fosas de los días 7, 8 y parte del 9 primero fusilaban y después abrían la fosa; a partir de ahí hasta el día 4, primero se abre la fosa y después se fusila.

Explica que con Jesús Romero, que también tiene a su abuelo militar enterrado allí, hace ya unos años hicieron un estudio de balística, pasaban el detector y "todas las vainas que encontrábamos, toda la munición que encontrábamos, la llevamos a analizar a la Guardia Civil, nos dieron toda clase de calibres, fusiles, etcétera, todo con fotos", explicó.

"Y si uno pasa el detector de metales donde están los pinos, los que quedan ya, empiezan a sonar porque tienen las balas dentro. Nosotros encontramos escapularios, rosarios, medallas y huesos", añadió. Ocurre sobre todo en las fosas cinco y seis, porque allí hay conejos y los conejos hacen madrigueras y al escarbar salen. "Pues porque los restos están a veces a un palmo o dos palmos del suelo".