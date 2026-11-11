La Comunidad de Madrid declara la zarzuela Bien de Interés Cultural

La Comunidad de Madrid ha declarado la zarzuela Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial. El Consejo de Gobierno ha aprobado este reconocimiento a un género escénico lírico nacido en la región en el siglo XVII y que combina representación teatral, canto y danza. Surgida como entretenimiento de la corte, la zarzuela evolucionó hasta convertirse en una expresión artística popular estrechamente vinculada a la cultura madrileña.

Su repertorio supera los 10.000 títulos y en su desarrollo han participado compositores, libretistas, músicos, cantantes, escenógrafos, figurinistas y otros profesionales vinculados a las artes escénicas. Desde sus orígenes, el género ha estado presente en los teatros de la región. Sus obras reflejan personajes tradicionales de Madrid, como los chulos, las aguadoras o los serenos, entre otros, además de escenarios característicos como las corralas y las verbenas.

También aparecen elementos cotidianos de la vida madrileña, entre ellos los abanicos, los organillos y los mantones de Manila. La vinculación con la región se aprecia incluso en los títulos de numerosas composiciones, como Bajo el cielo de Madrid, De Getafe al paraíso y Los chisperos de Madrid.

El siglo XIX marcó una nueva etapa para la zarzuela. En un primer momento recibió la influencia de la música italiana y, posteriormente, de la opereta bufa francesa. Entre 1830 y 1849 se estrenaron distintas obras que buscaban recuperar la tradición lírica y adaptarla a los gustos del público de la época.

En este periodo destacó Francisco Asenjo Barbieri, uno de los principales representantes de la zarzuela grande. Este formato tenía tres actos y una estructura similar a la ópera italiana, frente al género chico, que se caracterizaba por contar con un solo acto y una menor complejidad musical.

Con la Restauración borbónica, iniciada en 1875, se desarrolló precisamente el género chico, de marcado carácter madrileño. En su evolución participaron compositores como Federico Chueca, Tomás Bretón, Ruperto Chapí y Joaquín Valverde, junto a libretistas como Carlos Arniches y Ricardo de la Vega.

De esta etapa proceden algunas de las obras más conocidas del repertorio, como La revoltosa, Agua, azucarillos y aguardiente, La Gran Vía y La verbena de la Paloma. A comienzos del siglo XX, el género experimentó una nueva etapa de renovación, con propuestas musicales y escénicas adaptadas a los cambios sociales y culturales.

Entre los compositores destacados de este periodo figuran Amadeo Vives, Francisco Alonso, Jacinto Guerrero, Federico Moreno Torroba y Pablo Sorozábal. Sus obras contribuyeron a la expansión de la zarzuela y a su adaptación a los gustos y tendencias de cada época.

La evolución del género permitió mantener su presencia en los escenarios y ampliar las propuestas musicales y teatrales, sin perder su relación con la tradición lírica española. La zarzuela también cruzó el Atlántico y se extendió por Hispanoamérica. En los países iberoamericanos se representaron obras escritas en España, pero también surgieron composiciones propias que incorporaron elementos de sus respectivas culturas.

En esta evolución se distinguen dos grandes etapas. La primera, romántica o isabelina, estuvo marcada por la presencia del criollismo y la popularidad de la habanera. La segunda estuvo vinculada al desarrollo del género chico.

La declaración como Bien de Interés Cultural reconoce la zarzuela dentro de la categoría de Patrimonio Inmaterial y pone el foco en su trayectoria histórica, su vinculación con Madrid y su expansión a ambos lados del Atlántico.