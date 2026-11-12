Fernando Plaza Ponce, sobre el retrete de la reina en el Prado: "Es muy curioso porque tiene forma de salsera"

El profesor de historia y guía del Museo del Prado, Fernando Plaza Ponce, habló el 11 de noviembre de 2026 en Kilómetro Cero, de esRadio, sobre su libro El Prado invisible editado por La Esfera de los Libros. En la entrevista con Jaume Segalés y Lucía Prieto, contó varias historias poco conocidas de la pinacoteca, desde el retrete de Fernando VII hasta unas goteras que acabaron atrayendo a los visitantes.

Prieto lo presentó como un profesor de historia, licenciado en la materia y guía del Prado que lo conoce casi casi como si fuera su casa. Plaza Ponce intervino desde Jerez, donde envió un saludo a todos sus alumnos del colegio Montaigne de la localidad andaluza.

Antes de la entrevista, Prieto dio algunos datos del museo. Según explicó, el Prado destaca por tener lo que los expertos denominan la mayor concentración de obras maestras por metro cuadrado. Lo visitan cada día más de 9.700 personas, lo que supone más de 3,5 millones de visitantes al año, y el 67 % son extranjeros. Además, en él trabajan medio millar de personas para salvaguardar alrededor de 8.000 cuadros.

Lo que está delante y no se ve

Segalés le preguntó si el museo esconde de verdad tantas cosas o si se trata de detalles en los que el visitante no se fija. Plaza Ponce respondió que hay muchas cosas que el público tiene delante y para las que no nos hemos puesto las gafas especiales para poder verlas, y otras muchas que han sucedido en otros momentos y que se han olvidado con el paso del tiempo.

El autor añadió que el libro trata también de personas. Según explicó, cuando se habla de un museo se piensa enseguida en el director y en los conservadores, pero para que se abran las puertas hay un montón de profesionales que trabajan en el Museo del Prado y que lamentablemente en muchas ocasiones parecen invisibles, y de ahí lo del Prado invisible. Las historias del libro, a su juicio, son de las que seguro que interesan a la gente aunque no les interese el arte.

Un trono con depósito para el rey y la reina

Prieto recordó que el primer capítulo del libro trata de algo un poco más escatológico. Plaza Ponce explicó el motivo a partir de su experiencia como guía: "Yo llevo muchos años haciendo visitas guiadas al Museo del Prado". Al público le gustan obras como El Descendimiento o Las Meninas, señaló, pero la reacción cambia cuando lo lleva a la recreación del salón de descanso de Fernando VII y les enseña que "podemos ver su retrete".

El guía describió la pieza como "una especie de trono" con un depósito, y precisó que había uno para el rey y otro para la reina. El de la reina, añadió, "es muy curioso porque tiene forma de salsera". Según contó, cuando se montó la recreación en el museo, los operarios bromearon con que "eso parecía una salsera".

El público que iba a ver las goteras

Segalés preguntó si en el Prado sigue habiendo goteras, a lo que el autor respondió que "ya no hay goteras". Después contó lo que ocurrió: "Hubo un momento en que llovió muchísimo en Madrid y surgieron unas goteras justo en la sala 12, que es donde están las obras de Velázquez".

La prensa se hizo eco de las goteras y, según relató Plaza Ponce, muchos visitantes acudieron a verlas y "preguntaban a las personas que trabajaban ahí dónde estaban". El guía comparó la escena con lo que ocurrió cuando robaron La Gioconda del Louvre. La obra de Leonardo, sostuvo, "no era uno de los cuadros más destacados en ese momento del Louvre", pero tras el robo, al que se dio mucha publicidad, el público acudía al museo y "la gente se ponía delante del espacio que había dejado el cuadro una vez que lo habían robado".

Quién mueve los cuadros

El libro dedica buena parte de sus páginas al personal que trabaja lejos de las salas. Plaza Ponce citó "desde las personas que trasladan los cuadros, desde las personas que están al frente de la climatización" del museo. Para mover una sola obra, explicó, intervienen operarios, un técnico, un electricista, un pintor y personas encargadas de la madera.

Ese trabajo le sirvió de fuente principal. Cuando Prieto le preguntó qué había sido lo mejor de escribir el libro, el autor contó que ha investigado muchísimo en hemerotecas, en el Casón del Buen Retiro y en el archivo del Museo del Prado, además de en internet. Pero añadió que "hay algo que en ningún libro está, que es lo que te cuentan las personas que trabajan en el Prado".

Lo que no está en los archivos

Para el libro habló con conservadores, con los responsables de la climatización, con el personal que entrega las audioguías en los mostradores y con dos vigilantes de sala que le contaron cosas divertidísimas, según relató. Toda esa información, explicó, solamente la proporcionan las personas.

"Toda esa intrahistoria, toda esa información que no viene en un libro te la proporcionan las personas", resumió el autor, que concluyó que "el factor humano al final es lo más importante siempre en cualquier proyecto que hagas y en este caso eso ha sido lo que más me ha gustado".