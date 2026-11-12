¿"Preestreno" o "prestreno"? La RAE aclara cuál es la forma correcta de escribir esta palabra

La escritura de algunas palabras puede generar dudas cuando se forman mediante la unión de un prefijo y otro término. Es lo que sucede con "preestreno", una palabra muy utilizada en el ámbito del cine y los espectáculos, pero que plantea una pregunta: ¿hay que escribirla con dos letras e seguidas o es posible eliminar una de ellas?

La duda surge porque el prefijo "pre-", que indica anterioridad, termina en la misma vocal con la que comienza la palabra "estreno". De esta manera, al unir ambos elementos aparecen dos letras e consecutivas, algo que puede llevar a pensar que una de ellas sobra.

Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) contempla las dos posibilidades y explica cuál es la grafía que resulta preferible.

¿«Preestreno» o «prestreno»? Estas son nuestras claves sobre la escritura de vocales dobles con prefijos https://t.co/35uyYgt0HF #recoFundéu — FundéuRAE (@Fundeu) January 15, 2016

¿Qué dice la RAE sobre "preestreno" y "prestreno"?

Según recoge el Diccionario panhispánico de dudas, tanto "preestreno" como "prestreno" son formas válidas. No obstante, aunque la primera es la más extendida, la Academia considera que la segunda, con una sola e, es incluso preferible.

Esta recomendación responde a las normas generales de escritura de los prefijos. Cuando se añade uno a una palabra y coinciden dos vocales iguales, es posible simplificarlas en una sola si en la pronunciación habitual se articula una única vocal. Es lo que ocurre en este caso: "pre-" se une a "estreno" para hacer referencia a la exhibición restringida de un espectáculo antes de su estreno para el público general.

El Diccionario de la lengua española recoge "preestreno" como sustantivo masculino y ofrece como ejemplo: "Al preestreno de la película acudió la prensa". Por su parte, el Diccionario panhispánico de dudas también admite expresamente la variante simplificada "prestreno".

¿Qué significa "preestreno" y cómo se utiliza?

La RAE define esta palabra como la "exhibición que se hace con carácter restringido de un espectáculo antes de su estreno para el público en general".

Se utiliza especialmente en el mundo del cine, aunque también puede aplicarse a otros espectáculos. Por ejemplo:

Los periodistas asistieron al preestreno de la nueva película.

de la nueva película. La actriz acudió al prestreno de la obra de teatro.

de la obra de teatro. El cine organizó un preestreno exclusivo para los invitados.

exclusivo para los invitados. Las entradas para el prestreno de la película se agotaron en pocas horas.

Estreno, mejor que "premier" o "première"

La recomendación de la RAE también permite aclarar otra duda habitual relacionada con el vocabulario cinematográfico: el uso de "premier" o "première" en lugar de "estreno".

El Diccionario panhispánico de dudas recoge "premier" como adaptación gráfica del francés première, que hace referencia a la primera representación de un espectáculo o a la primera proyección de una película. Sin embargo, recomienda utilizar preferentemente la palabra española "estreno".

Así, en lugar de escribir: "La premier de la película tendrá lugar el viernes", es preferible decir "El estreno de la película tendrá lugar el viernes".

Además, la RAE establece una distinción importante: cuando se habla de una presentación de carácter restringido, anterior al estreno para el público general, lo adecuado es utilizar "preestreno" o "prestreno".