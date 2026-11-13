"Intercambiar algo" o "intercambiar de algo": este es el error gramatical que se repite y la RAE lo explica

El verbo "intercambiar" no debe utilizarse seguido de la preposición de cuando se hace referencia a las cosas o personas que son objeto de un intercambio. Así lo recuerda la Real Academia Española (RAE), que explica que este verbo es transitivo y, por tanto, se construye con un complemento directo: lo correcto es "intercambiar algo", no "intercambiar de algo".

Aunque pueda parecer una expresión válida, es posible encontrar este uso incorrecto en el día a día. Algunos ejemplos son: "Las familias intercambiaron de casas y las redes estallaron con divertidos memes", "Cuando intercambiaban de asientos, el desconocido arrancó el motor abruptamente" o "Los concursantes se intercambiaron de playas".

En todos estos casos, la preposición de sobra. Según recoge el Diccionario de la lengua española, "intercambiar" significa "hacer cambio recíproco de una cosa o persona por otra u otras". Al tratarse de un verbo transitivo, no necesita ninguna preposición para introducir aquello que se intercambia.

Por tanto, las construcciones adecuadas serían: "Las familias intercambiaron las casas", "Cuando intercambiaban los asientos, el desconocido arrancó el motor abruptamente" y "Los concursantes se intercambiaron las playas".

El motivo por el que se confunden "intercambiar" y "cambiar"

La RAE señala que este error puede deberse a un cruce con el verbo "cambiar", que sí admite la preposición de cuando significa dejar una cosa o situación para tomar otra. Es lo que sucede en expresiones habituales como: "Voy a cambiar de trabajo", "He cambiado de coche" o "Necesito cambiar de casa".

El verbo «intercambiar» no se construye con la preposición «de», sino con un complemento directo.

❌ Cuando intercambiaban de asientos

✅ Cuando intercambiaban asientos#recoFundéu https://t.co/yqRnarcD3a pic.twitter.com/IgpaMmXEri — FundéuRAE (@Fundeu) November 5, 2026

Sin embargo, esta construcción no se traslada al verbo "intercambiar". Aunque ambos términos están relacionados con la idea de cambio, su funcionamiento gramatical es diferente.

La Academia también recuerda que, cuando varias personas participan conjuntamente en un intercambio, es frecuente utilizar un pronombre que refuerza la reciprocidad. Así, son correctas expresiones como: "Mi familia y yo nos intercambiamos los regalos" o "Nos intercambiamos los libros".

Por otro lado, cuando el sujeto solo representa a uno de los participantes, el verbo puede acompañarse de un complemento introducido por con, que señala con quién se realiza el intercambio: "Intercambió opiniones con sus compañeros". También puede aparecer la preposición por para indicar aquello que se obtiene a cambio: "Intercambió ropa por alimentos".